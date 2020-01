Landwirtschaft im Blickpunkt

Dallau.Im Anschluss an die Grüne Woche nehmen die Neckar-Odenwald-Grünen die Zukunftsperspektiven einer umweltverträglichen Landwirtschaftspolitik in den Blick. Unter dem Titel „Bauernsterben? – Bienensterben? – Zukunftsfähige Auswege gesucht!“ veranstalten sie am Donnerstag, 6. Februar, eine Podiumsdiskussion im Gasthaus Pfalz in Dallau.

Ein hochkarätiges Podium wird unter Moderation der Journalistin Friederike Kroitzsch seine Forderungen für und an die Landwirtschaft darlegen. Mit MdB Alois Gerig, CDU, wurde der Vorsitzende des Ausschusses Ernährung und Landwirtschaft des Deutschen Bundestages eingeladen, der zugleich stellvertretender Kreisvorsitzender des Bauernverbandes im NOK ist. MdL Martin Hahn wird als Grüner Vorsitzender des Ausschusses für den ländlichen Raum und Verbraucherschutz im baden-württembergischen Landtag die Politik der Veranstalter erläutern, während mit Martin Schäfer, Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, ein Bauernvertreter ohne Parlamentssitz das Wort ergreifen wird.

