Landrat gratuliert Wahlsiegern

Neckar-Odenwald-Kreis.Nach den Kommunalwahlen in Ungarn hat Landrat Dr. Achim Brötel den in ihren Ämtern bestätigten oder neu gewählten politischen Mandatsträger im Komitat Vas, dem ungarischen Partnerlandkreis des Neckar-Odenwald-Kreises, gratuliert.

Partnerschaft mit Leben füllen

Ein besonderer Glückwunsch galt dem Präsidenten der Generalversammlung des Komitats Vas, László Majthényi, der bei der konstituierenden Sitzung des Kommunalparlaments in der vergangenen Woche erneut in das Spitzenamt des Komitats gewählt wurde und damit seine zweite Amtszeit antreten kann. Ebenfalls wiedergewählt wurden die beiden Vizepräsidenten Ferenc Marton und Dr. Bálint Kondora. Er sehe, so Brötel in einem Schreiben, die personelle Kontinuität als hervorragende Basis an, um die seit 1997 bestehende Kreispartnerschaft auch künftig weiter mit Leben zu füllen. Glückwünsche aus dem Neckar-Odenwald-Kreis erreichten zudem Gábor Huszár, den wiedergewählten Bürgermeister der Walldürner Partnerstadt Szentgotthárd, sowie Béla Básthy, der in der Stadt Köszeg erstmals zum Bürgermeister gewählt wurde, nachdem er schon mehrere Jahre lang als Vize-Bürgermeister fungiert hatte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.10.2019