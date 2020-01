Kreistag setzt Vertrauen in den „neuen Geist“

Neckar-Odenwald-Kreis.Nach über zwei Stunden, in denen Kreis- und Klinikverwaltung die Finanzsituation darlegten und die Ärzte über die einzelnen Abteilungen berichtet hatten, schlug die Stunde der Fraktionen und Gruppierungen im Kreistag. Festzustellen war eine große Übereinstimmung, die Kliniken an beiden Standorten erhalten zu wollen. Doch die Defizite dürften die Haushalte des Kreises und der Kommunen nicht noch stärker gefährden. In Buchen wie in Mosbach seien deshalb Veränderungen nötig. Mit der Umsetzung der besprochenen Sofortmaßnahmen zur Ergebnisverbesserung solle die Geschäftsführung sofort beginnen. In diesen vier der eigentlich sieben Punkte des umfangreichen Beschlussvorschlags der Verwaltung fiel die Zustimmung einhellig aus (die FN berichteten).

Nicht alle Beschlüsse einhellig

Sieben Gegenstimmen erhoben sich gegen den Beschlussvorschlag zum Maßnahmen- und Strukturplan. Elf Kreisräte, überwiegend von den Grünen und der SPD, wollten den Beschluss nicht mittragen, dass der Klinikführung noch das erste Halbjahr die Chance gegeben wird, das Defizit unter 4,5 Millionen Euro zu halten. Erst bei Verfehlen dieses Ziels kann ein geeigneter „strategischer Partner“ für die Kliniken gesucht wird. Dieser soll dann mehrheitlich in die gGmbH einsteigen.

Sieben Kreisräte wollten nicht mittragen, dass die Klinikführung jetzt alle Schritte zur Umsetzung des Maßnahmen- und Strukturplans angeht, die Kosten und den Zeitplan klärt und der Kreistag dann über die Umsetzung entscheidet. Änderungsanträge der Grünen und der FDP zu diesen drei Teilaspekten wurden jeweils mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Bereits vor den Wortmeldungen der Fraktionen hatten Betriebsratsvorsitzender Simon Schreiweis wie auch die Kliniken-Geschäftsführung an den Kreistag appelliert, den geplanten Sofortmaßnahmen im Haus eine Chance zu geben.

Appell an den Kreistag

Harald Löffler und Frank Hehn waren sicher, die Einsparungen erreichen zu können, auch wenn es, so Löffler auf Nachfrage von Norbert Bienek (SPD), in den zusammengeführten Bereichen erst einmal zu Erlöseinbußen kommen könne. Diese wolle man aber in den Folgejahren wettmachen, indem man durch Leistung überzeuge.

Simon Schreiweis betonte, der Betriebsrat müsse sich um über 1000 Beschäftigte kümmern und habe keine Einzelinteressen im Blick. Vor einem Privatinvestor warnte er, denn Gewinne seien nur über Einsparungen an Personal und Patienten zu erzielen. Damit beginne eine Abwärtsspirale.

Nach einer Konzentration der Geburtshilfe in Buchen erwartet die Geschäftsführung dort 650 Geburten für 2020 und 800 bis 850 für die die Folgejahre, wurde eine Frage von Simone Heitz (Grüne) beantwortet.

Einen „neuen, anderen Geist“ unter den Mitarbeitern, Ärzten und in der Geschäftsführung machten unter anderem Dr. Harald Genzwürker, Pflegedienstleiter Kurt Böhrer und der Betriebsratsvorsitzende Simon Schreiweis deutlich. Ideen für Verbesserungen seien immer da gewesen, aber es habe bislang Umsetzungsprobleme gegeben, so Genzwürker.

„Probleme endlich meistern“

Als erster Redner vor der eigentlichen Abstimmung ergriff Rainer Houck (CDU) das Wort und befürwortete den Ansatz, jetzt alle Akteure in die Pflicht zu nehmen und angemahnte Probleme endlich effektiv zu meistern. Die Einschnitte seien dennoch schmerzhaft. Er hätte die Option, einen privaten Träger an Bord zu holen, gerne frühzeitig vorbereitet, so Houck. Er sehe aber ein, dass man nicht erwarten könne, dass die Beschäftigten mit aller Kraft den Maßnahmenplan umsetzen, wenn gleichzeitig der Eindruck entstehe, „die Krankenhäuser würden ja eh verkauft“. Er sehe im jetzt eingeschlagenen Weg eine große Chance.

„Letzte Chance“ nutzen

Volker Rohm (FW) äußerte Verständnis für die Sorge der Bürger um die medizinische Versorgung. Diese treibe auch die Kreisräte um. Er warnte aber vor einem neuen Altkreisdenken. Dass man zwei Kliniken habe, sei eine Altlast. Man müsse an beiden Standorten Veränderungen durchführen, wenn man sie in kommunaler Hand halten wolle. Man solle die „letzte Chance“ nutzen. Es gehe jetzt um das „große Ganze“. Wer an allen Abteilungen festhalten wolle, „lebt fernab der Realität“. Das Thema Privatisierung solle man ideologiefrei und ohne unnötige Scharmützel betrachten.

„Faktisch schon entschieden“

Tobias Eckert (AfD) erklärte unter anderem, man hätte dem Bürger früher sagen müssen, dass angesichts der finanziellen Situation die Schließung von Abteilungen in Mosbach und Buchen „faktisch schon entschieden“ sei. Insgesamt beklagte er eine unzureichende Informationspolitik und regte an, alles Wissenswerte auf der Internetseite des Landkreises zu veröffentlichen. Einer Teilprivatisierung verschließe man sich nicht, Gewinnerzielungsabsichten lehne die AfD aber ab. Die Partei wolle vor einer solchen Entscheidung eine Befragung der Bürger.

Transparenz vermisst

„Eine klare Transparenz der Kosten und Erträge nach Abteilungen und Standorten“ vermisst Achim Walter (FDP), und zwar schon seit er im Kreistag sei. Auf der vorgelegten Datenbasis sei es nicht möglich, über die Schließung von Abteilungen zu entscheiden. Die Zahlen sprächen bei der Geburtshilfe aber eher für Mosbach. Mit der Schließung dort besiegele man das Schicksal der Abteilung im ganzen Kreis, so Walter. Wenn Buchen die gewünschten Zahlen nicht erreiche, werde die Geburtshilfe ganz wegfallen. Das sei dann eine „Bankrotterklärung des Gesundheitswesens“ im Kreis, weshalb Walter diesen Punkt ablehnte.

Der Maßnahmenplan dagegen sei ein lobenswerter, aber nur ein allererster Schritt. Die Umsetzung werde erst nach und nach wirksam werden und nicht sofort drei Millionen Euro einsparen.

Klinik in Kreishand halten

„Was kann ein privater Betreiber besser machen?“, wollte Simone Heitz von den Grünen wissen, die den Aspekt des Beschlussvorschlags, der eine Suche nach einem strategischen Partner ab Juli in den Raum stellte, gerne gestrichen hätten. Kritisch hinterfragte sie, warum vom Aufsichtsrat beschlossene Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Weiter bemängelte sie fehlende Informationen und Antworten auf Fragen im vergangenen Kreistag.

Aufklärung forderte auch Heide Lochmann (SPD). Wie später auch Norbert Bienek betonte sie, die SPD wolle die Kliniken so lange wie möglich in der öffentlichen Hand behalten. Die vorgesehenen Verlagerungen von Stationen seien in der Fraktion ebenso strittig wie die Absicht der Verwaltung, bei Verfehlen der Sparziele ein Interessensbekundungsverfahren zu beginnen.

Jürgen Schmeiser von der DCB bemängelte, dass die Sofortmaßnahmen nicht schon direkt nach der „Krisensitzung im November“ umgesetzt wurden.

Der Landtagsabgeordnete und Kreisrat Georg Nelius (SPD) plädierte dafür, nur den Sofortmaßnahmen zuzustimmen und über die strukturellen Pläne in Ruhe nachzudenken. „Beides der Klinikleitung mit auf den ohnehin steinigen Weg zu geben, wäre nicht verantwortbar“.

Zu 100 Prozent hinter Belegschaft

Aufgrund der Tragweite der Entscheidung forderte Sabine Schweiger (CDU) ein verantwortungsvolles Handeln. „Die Folgen, wenn wir mit den Plänen scheitern, sind gewaltig. Die Belegschaft der Kliniken erwartet, dass wir zu 100 Prozent hinter ihr stehen, und diese Botschaft sollten wir heute senden.“ Ihr Fraktionskollege Roland Burger bezeichnete die zeitliche Frist bis zum Sommer als guten Kompromiss.

Für Dr. Norbert Rippberger, ebenfalls CDU, war klar: „Wir haben vieles versucht, aber die Ergebnisse sind nicht besser geworden. Teilweise ist sogar das Gegenteil eingetreten. Wir müssen jetzt handeln.“

Deutlich Worte fand auch Karlheinz Graner von der SPD: „Das gegenseitige Aufwiegeln der beiden Standorte bringt nichts. Der eigentliche Skandal: Die Bundesregierung in Berlin sitzt auf einem gewaltigen Geldsack, während wir hier ums Überleben kämpfen.“ Er meinte, dass man andere Landkreise mit ins Boot holen solle, um weiteren Druck auszuüben. sab/ms

