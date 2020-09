Kreiserntedankfeier mit einem ganz neuen Konzept

Neckar-Odenwald-Kreis.Die 39. Neckar-Odenwald-Tage, die in diesem Jahr bis zum 23. Oktober dauern, starten am 26. September. Dafür laufen die Vorbereitungen beim Landratsamt in Kooperation mit fünf Veranstaltern sowie der Verwaltung der gastgebenden Gemeinde auf Hochtouren. Gastgeber ist der Luftkurort Waldbrunn im Hohen Odenwald.

Bis auf die Kreiserntedankfeier finden alle Veranstaltungen in der Sporthalle der Winterhauchschule im Ortsteil Strümpfelbrunn statt. „Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde für die Veranstaltungen ein Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet und das jeweilige Programm angepasst. Wir freuen uns ausdrücklich, dass wir so den Bürgerinnen und Bürgern auch in diesem besonderen Jahr wieder viel Wissenswertes und Unterhaltsames bieten können. Noch vor einigen Monaten wäre das ja kaum denkbar gewesen“, betont Landrat Dr. Achim Brötel, der die Bevölkerung einlädt.

Theater „Radelrutsch“ spielt

Richtig spannend wird es gleich zu Beginn am Samstag, 26. September ab 14 Uhr bei der Auftaktveranstaltung am Kinder- und Familientag, zu dem natürlich auch die Eltern und Großeltern eingeladen sind. Das Kindertheater „Radelrutsch“ präsentiert das Stück „Komm wir spielen Indianer“.

Dabei begrüßt der Indianerhäuptling „Tanzender Bär“ die kleinen und großen Gäste. Das Stück wird um 14 und um 16 Uhr aufgeführt. Ergänzend gibt es eine Buchausstellung der Gemeindebibliothek Waldbrunn. Die Bewirtung übernehmen die Eltern der Viertklässler der Winterhauchschule. Organisiert wird dieser Nachmittag vom Jugendreferat im Landratsamt.

Kreiserntedank am 11. Oktober

Mit einem neuen Konzept beginnt die traditionelle Kreiserntedankfeier am Sonntag, 11. Oktober, um 10 Uhr. Der Auftakt ist auf dem Parkplatz der Katzenbuckel-Therme mit einem ökumenischen Bulldog-, Schlepper und Autogottesdienst.

Anschließend findet ein Begegnungstreffen im Bereich der Katzenbuckel-Therme statt, bei dem Landwirte und Verbraucher ins Gespräch kommen können. Die Übergabe der Erntegaben an eine soziale Einrichtung in Waldbrunn rundet die Feier ab, deren Durchführung wieder in den bewährten Händen des Kreisbauernverbands liegt.

Der Gesundheitstag am Donnerstag, 15. Oktober spricht in diesem Jahr die Grundschüler vor Ort an. In einem lebhaften Theatervortrag unter dem Motto „Gesundes Essen, das ist bunt – lernt zusammen mit dem inneren Schweinehund!“ wird den Kindern die Bedeutung einer gesunden Ernährung und ausreichenden Bewegung vermittelt.

Wissenswertes zur Ernährung

Dabei können die Schüler ihr Wissen rund um die Lebensmittelpyramide unter Beweis stellen. An dem Vormittag geht es aber nicht nur ums Zuhören. Vielmehr können die Kinder selbst mitmachen und mit der Figur des „inneren Schweinehunds“ interagieren. Federführend für diesen Tag ist die Kommunale Gesundheitskonferenz des Landkreises. Eine Anmeldung externer Teilnehmer zu dieser Veranstaltung ist nicht möglich.

Frauen- und Mädchentag

Die Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung lädt am Freitag, 16. Oktober, um 18 Uhr zum Frauen- und Mädchentag ein. „Allein ist man weniger zu zweit!“ Nach 17 Jahren „MOS-Kitos“ springt die Kabarettistin Rosi Scherer aus Mosbach voller Elan in das Soloprogramm. Die Welt dreht sich weiter. Und das immer schneller und verrückter. Im Großen wie im Kleinen. Rosi Scherer schaut genau hin, überprüft scharfsinnig den gesellschaftlichen Status quo und findet eigene kreative Lösungen. Vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause stehen Kooperationspartner für Informationsgespräche zur Verfügung.

Für den Augen- und Gaumenschmaus, bei dem in diesem Jahr bewusst regionale Produkte sowie Fairtrade-Produkte verarbeitet und angeboten werden, sorgen in gewohnter Weise die Damen von Mona Lisa und der Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis.

Historikertag zum Abschluss

Die abschließende Veranstaltung bildet der Historikertag am Freitag, 23. Oktober, um 14 Uhr, der vom Kreisarchiv des Landratsamts organisiert wird. Das heimatgeschichtliche Angebot ist bereits seit 1982 ein fester Bestandteil im Terminkalender von Historikern, Heimatforschern und Geschichtsinteressierten. Die Geschichte des Winterhauchs, insbesondere seine konfessionelle und wirtschaftliche Entwicklung, wird ein Thema sein.

Außerdem werden die Biografien des Erfinders Karl Freiherr von Drais (1785 bis 1851), der als Forstbeamter einige Jahre in Waldkatzenbach lebte, sowie des aus Strümpfelbrunn stammenden ehemaligen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, Theodor Leutwein (1849 bis 1921), näher beleuchtet.

Alle Veranstaltungen der Neckar-Odenwald-Tage sind kostenlos. Für die Erfüllung der hygienischen Standards wird Sorge getragen. Die Besucher müssen beim Betreten und Verlassen des Veranstaltungsraums eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Da die zugelassenen Teilnehmerzahlen variieren und begrenzt sind, ist eine rechtzeitige Anmeldung nötig (Kinder- und Familientag: Telefon 06261/842111, E-Mail an rainer.wirth@neckar-odenwald-kreis.de; Kreiserntedankfeier: 06281/2393, Sigmund@lbv-bw.de; Frauen- und Mädchentag: Telefon 06261/842283, chancengleichheitsbeauftragte@neckar-odenwald-kreis.de; Historikertag: 06261/84-1102, alexander.rantasa@neckar-odenwald-kreis.de).

Ausführliche Informationen werden vor den einzelnen Terminen in der Presse und auch auf der Internetseite des Neckar-Odenwald-Kreises unter: www.neckar-odenwald-kreis.de veröffentlicht.

