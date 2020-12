Kreativität keine Grenzen gesetzt

Osterburken.„Dezember 2020: Überall wird man darauf hingewiesen, sich die Hände zu desinfizieren, seine Maske zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. Alles wirkt allmählich befremdlich und distanziert. Gerade in dieser Zeit, wo man eigentlich näher zusammenrücken und die gemeinsame Zeit genießen sollte“, heißt es zu Beginn einer Mitteilung von Dagmar Förster-Peters, Leiterin des Osterburkener Kindergartens St. Josef, und weiter: „Auch im Kindergarten ist es in diesem Jahr nicht möglich, gemeinsame Aktionen zu gestalten oder gemeinsame Zeit unter Einbezug der Eltern zu verbringen. Dabei sollte klar sein, dass Elternarbeit mitunter zu den wichtigsten Bereichen des Alltags zählt.“

Die Erzieherinnen Maria Zimmermann und Lara Geppert von der der „Sonnengruppe“ haben sich daher etwas Besonderes überlegt: Jede Familie hatte die Aufgabe, Kreise aus Papier zuhause zu gestalten – pro Familienmitglied ein Kreis, damit auch alle miteinbezogen sind.

„Die gemeinsame Zeit findet so zwar nicht in der Einrichtung statt, aber dennoch werden die Familien angeregt zuhause gemeinsam kreativ zu werden“, so Förster-Peters, die hinzufügte: „Der Kreativität waren nämlich keine Grenzen gesetzt – egal ob Sticker, Glitzer oder Zeichnungen, jeder Kreis wurde einzigartig und wunderschön.“

Alle Kreise wurden noch vor dem Lockdown im Kindergarten gesammelt und zu einem großen Kranz zusammengefügt. Jede Familie hat zu einem rundum gelungenen Gemeinschaftsbild beigetragen – und das Ergebnis könne sich sehen lassen. „Es wird Weihnachten, auch in diesem besonderen Jahr. Die Botschaft bleibt die Gleiche! Nur das ,Wie’ verändert sich“, so die Kindergartenleiterin abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020