Kräuter und Früchte im Wald

Tue ich mit Kräutern und Beeren vom Waldrand meiner Gesundheit wirklich etwas Gutes oder ist das nur Volksglaube?

Doris Öppling: Die Fülle an gesundheitsfördernden und immunstärkenden Vitaminen, Mineral- und Vitalstoffen ist bei Wildpflanzen enorm – oft um ein Vielfaches höher als beim Gartengemüse. Denken wir nur an das neue Superfood Brennnessel-Samen! Ein wertvolles Stärkungsmittel, das auch noch lecker schmeckt und sich im Müsli genauso gut macht wie im Kräutersalz. Und wer nicht daran glaubt, der hat beim Sammeln auf jeden Fall frische Luft um die Nase und Bewegung bekommen.

Darf ich pflücken und ausgraben, wo und soviel ich will?

Doris Öppling: Kräuter würde ich von einer Wiese „meines Vertrauens“ sammeln. Sie sollte nicht frisch gedüngt sein. Man findet auch im eigenen Garten oder Blumenkasten beim Jäten das eine oder andere Wildkraut wie die Vogelmiere, das statt auf den Kompost in den Kochtopf wandern könnte. Es gilt: Nur das sammeln, was man wirklich kennt – und nur so viel, wie man wirklich braucht. Geschützte und seltene Pflanzen sind ebenso tabu wie giftige. Es gilt die im Bundesnaturschutzgesetz beschriebene „Handstraußregel“: Sie besagt, dass man wilde Pflanzen in kleinen Mengen für den persönlichen Bedarf pflücken darf.

Brennnesseln, Giersch, Löwenzahn – schmeckt das echt?

Doris Öppling: Nun, auf frische Brennnesseln im Salat verzichte ich aus „stichhaltigen“ Gründen gerne, die sind gedünstet als Spinat bekömmlicher! Ich rate, mit frischen, zarten Blättchen von essbaren Wildkräutern, gemischt mit normalem Kopfsalat, zu beginnen und die Menge zu steigern, wenn man Geschmack an den „jungen Wilden“ gefunden hat. Auch ein Frischkäse oder Quark mit Kräutern eignet sich prima als Einstieg in die Wilde Küche – mit essbaren Blüten garniert auch optisch ein Genuss. Das Auge isst ja bekanntlich auch mit.

