Kostenloses Portal für Schüler

Neckar-Odenwald-Kreis.Durch die Corona-Pandemie wird die schulische Radfahrausbildung derzeit in keinem Bundesland durchgeführt. Die Deutsche Verkehrswacht (DVW) reagiert auf den Ausfall und bietet bis Ende Juli 2020 ein kostenloses Online-Portal für Schülern an, um die theoretischen Grundlagen der Radfahrausbildung zu vermitteln. Dieses Portal steht den Kindern üblicherweise nur zur Verfügung, wenn sie sich aktuell in der Radfahrausbildung befinden.

Ratgeber für Eltern

Das aktuelle Angebot wird zusätzlich um einen Ratgeber erweitert, der Eltern helfen soll, praktische Übungen mit den Kindern durchzuführen. Diese Elterninfo ist laut DVW ein Kompromiss: Es sollte mehr sein als ein Appell, andererseits erwartet niemand von den Eltern, dass sie den Schulunterricht zuhause voll auffangen.

„Kein vollwertiger Ersatz“

DVW-Geschäftsführer Daniel Schüle sieht es als gute Lösung auf Zeit: „Die Radfahrausbildung ist der wichtigste Baustein der schulischen Verkehrserziehung. Mit dem Online-Portal können wir unkompliziert Lerninhalte für Zuhause anbieten und auch Eltern unterstützen. Trotzdem kann es kein vollwertiger Ersatz der Radfahrausbildung durch Schule und Polizei sein.“

Angebot gilt bis zum 31. Juli

Unter www.radfahrausbildung-zuhause.de ist das Angebot zu finden und bis 31. Juli 2020 geöffnet. In dieser Zeit können Schüler einen Code anfordern, mit dem sie sich in das Portal einloggen und lernen können. Für mehrmalige Besuche des Portals sollte der Code abspeichert werden.

Die Testläufe werden individuell ausgewertet, so dass die Schüler sehen, wie gut sie sich mit den Themen und Inhalten der Radfahrausbildung bereits auskennen. Auch Albert Ullrich als Geschäftsführer der Verkehrswacht Buchen lobt das Vorhaben. „Ich denke, dass das etlichen Schülern zugutekommt“, hebt er hervor.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020