Konzentration auf Kernaufgaben

Mosbach.Die zunehmende Dynamik mit dem neuartigen Coronavirus hat den DRK-Kreisverband Mosbach veranlasst, seine Kapazitäten auf kritische Bereiche zu konzentrieren. „Damit soll die Ausbreitung des Virus verzögert und die eigene Einsatzfähigkeit, auf die sich die Bevölkerung verlässt, erhalten werden“ erläutert Gerhard Lauth, Präsident des Kreisverbandes die Maßnahmen.

Komplexe und für die Bevölkerung sehr wichtige Aufgabenfelder wie der Rettungsdienst, die Altenpflege, der Tafelladen oder die Obdachlosenversorgung werden fortgesetzt und sollen durch Schließung anderer Bereiche sogar gestärkt werden in der aktuellen Situation.

„Auf uns wird es in diesen Tagen und Wochen ankommen. Wir sind da, wo sonst keiner hilft“, hat der DRK-Landesgeschäftsführer Marc Groß am 12. März an die Kreisverbände ausgegeben; dies sieht man auch in Mosbach so. Daher wird alle Energie auf die kritischen Kernbereiche fokussiert und werden zeitlich unkritische Angebote ab sofort gestrichen. Dazu zählen Erste-Hilfe-Kurse, der Kleiderladen (der aber für Notlagen, zum Beispiel nach Häuserbrand weiterhin zur Verfügung steht) und auch verschiedene Seniorenprogramme (Betreuungsgruppe, Seniorengymnastik, etc.). Personen, die von der Absage betroffen sind, wurden vom DRK bereits telefonisch informiert.

Eine besondere Herausforderung ist auch die Schließung von Kitas und Schulen. „Viele Mitarbeiterinnen sind auf eine gesicherte Kinderbetreuung angewiesen. Ist diese nicht gewährleistet, können sie nicht in der Altenpflege oder Rettungsdienst arbeiten“, beschreibt Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek ein Problem, das viele Arbeitgeber derzeit trifft. Der DRK-Kreisverband Mosbach wird seinen Mitarbeitern daher ab 16. März die Möglichkeit geben, ihre Kinder im Kreisverband betreuen zu lassen.

Auch die Zugangsberechtigung in die Gebäude wird ab sofort restriktiv gehandhabt, nur noch angemeldete Personen erhalten Zutritt in die Gebäude. Dies dient dem Schutz des Einsatzpersonals, aber auch der Verwaltung, die gegebenenfalls im Hintergrund für Entlastung der Einsatzkräfte sorgen muss.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.03.2020