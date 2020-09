Konsum in der Region lohnt sich

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Sparkasse Neckartal-Odenwald hat unter dem Motto „Gemeinsam helfen hilft“ das Gewinnspiel „Wir zahlen Deine Rechnung“ gestartet. Das Gewinnspiel läuft bis zum 23. Oktober und soll die Menschen zum regionalen Einkaufen oder zum Besuch eines örtlichen Gastronomiebetriebs animieren. Bei dem Gewinnspiel kooperiert die Sparkasse eng mit den regionalen Einkaufsgemeinschaften „Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv“, „Aktives Gewerbe Neckar & Elz Mosbach“, „Aktivgemeinschaft Buchen“, „Eberbacher Werbegemeinschaft“, „Gewerbeverein 1863 Osterburken“ und „Gewerbeverein Adelsheim“.

Dass Gewinnspiel funktioniert ganz einfach: Privatpersonen kaufen im Gewinnspiel-Zeitraum in der Region ein, nutzen die vielfältigen Dienstleistungsangebote oder besuchen die örtliche Gastronomie und bezahlen vor Ort bargeldlos mit der Sparkassen-Card, Sparkassen-Kreditkarte oder per Smartphone. Im Anschluss kann auf der Internet-Filiale unter www.spk-ntow.de/wirzahlendeinerechnung ein Teilnahmeformular ausgefüllt werden. Auch der Gewerbetreibende ist automatisch im Lostopf, sobald der Kunde bei ihm eingekauft und sich registriert hat. Insgesamt werden vier Gewinner per Zufallsgenerator ermittelt. Bis zu einem Betrag von maximal 500 Euro wird die eingereichte Rechnung durch die Sparkasse Neckartal-Odenwald übernommen. Die Gewinnübergabe erfolgt beim Händler vor Ort.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.09.2020