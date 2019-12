Komödie am 4. und 5. Januar zu sehen

Mudau.In der Geschichte der Kolpingsfamilie, die 2019 ihr 125-Jahr- Jubiläum feierte, hat das Theaterspielen eine lange Tradition. Die wird auch 2020 fortgesetzt: Am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Januar, führt ein engagiertes Team in der Odenwaldhalle die Komödie „Benimmstudio Häberle“ auf. Garantiert sind dabei Überraschungen ohne Ende und zündende Dialoge.

Der Kartenvorverkauf für die Abendvorstellung am Samstag um 19 Uhr sowie am Sonntag um 14 und 19 Uhr läuft über die Landbäckerei Schlär, die Sparkasse und die Volksbank in Mudau sowie über Optic Linz in Buchen. Informationen gibt es unter Telefon 06284/7519. sis

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.12.2019