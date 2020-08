Kofinanzierung durch den Landkreis ist gut angelegt

Neckar-Odenwald-Kreis.Im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales in Haßmersheim Schließlich bewilligte das Gremium dem Diakonischen Werk zum Betrieb des Arbeitslosenberatungszentrums in Mosbach für das Jahr 2021 einen Landkreiszuschuss in Höhe von 5000 Euro.

Bedingung für Landesförderung

„In dem Zentrum wird seit 2013 gute Arbeit geleistet, so dass hier unsere kommunale Kofinanzierung, die nun eine zwingende Vorbedingung für die Landesförderung ist, gerade in diesen Zeiten gut angelegt ist“, sagte Landrat Brötel hierzu. Auch die Stadt Mosbach finanziere das Zentrum mit 3000 Euro mit.

Unterstützung für Pflegekonferenz

Weiter informierte der Landrat darüber, dass inzwischen die Zusage zur Einrichtung einer kommunalen Pflegekonferenz vorliege.

Diese wird vom Land mit 60 000 Euro gefördert.

Landrat Dr. Achim Brötel sah darin eine Bestätigung der bisherigen guten Arbeit im Rahmen des Fachbeirats Senioren und Pflege, aber auch in der kommunalen Gesundheitskonferenz.

