Körperliche Leistungsfähigkeit gewürdigt

Die erfolgreichen Absolventen bekamen bei einer Feierstunde im Rathaus ihre Sportabzeichen überreicht.

Walldürn. Zur Urkundenverleihung sowie zur Aushändigung der Anstecknadeln im Rahmen einer Verleihungsfeierstunde fanden sich die 69 erfolgreichen Absolventen des Sportabzeichen-Stützpunktes 201 im Bürgersaal des Alten Rathauses ein. Bürgermeister Markus Günther freute sich, Sportler aus Walldürn und den Ortsteilen mit dem Deutschen Sportabzeichen auszeichnen zu dürfen, die nicht nur gestartet, sondern auch als strahlende Gewinner an ihr gestecktes sportliches Ziel gelangt sind. Ein Sprichwort besage, „Der Weg ist das Ziel!“ Dieses Sprichwort treffe sehr gut gerade auf den Sport und auch auf das Deutsche Sportabzeichen zu, das in Deutschland erstmals 1913 verliehen worden sei. Das Deutsche Sportabzeichen habe somit schon eine lange und erfolgreiche Tradition, weil es immer wieder zeitnah weiterentwickelt worden sei. Das Sportabzeichen bleibe also stets ein zeitgemäßes Angebot und werde so auch weiterhin eine gute Zukunft haben.

Hinter jedem Abzeichen steheein ein Sportler, der über einen langen Zeitraum konsequent trainiert habe, um so mit hoher Fitness und Leistungsfähigkeit die jeweiligen Prüfungsbedingungen erfüllen zu können.

Der Bürgermeister dankte den ehrenamtlich tätigen Sportabzeichenprüfern und Helfern Leo Kehl, Peter Marquardt, Franz Schell, Norbert Steinbach und Bernd Stieglmeier, Peggy Pfattheicher und Iris Seyfried. Sportabzeichen-Stützpunktleiter Bernd Stieglmeier überreichte er für dessen nun schon jahrzehntelange engagierte ehrenamtliche Tätigkeit als Leiter und Sportabzeichenprüfer des Stützpunktes in Walldürn ein Präsent.

Engagement gewürdigt

Leo Kehl, Vorsitzender des TV 1848 Walldürn, würdigte das vorbildliche ehrenamtliche breitensportliche Engagement der Sportabzeichenprüfer.

Bernd Stieglmeier sagte, das Sportabzeichen sei neben dem „Silbernen Lorbeerblatt“ das einzige staatliche Ordens- und Ehrenabzeichen im Bereich des Sports, das in Deutschland als besondere Auszeichnung für vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen wird.

Den Sportabzeichen-Stützpunkt Walldürn gebe es seit 1977 und bis heute seien dort bisher insgesamt schon rund 4000 Sportabzeichen verliehen worden.

2019 hätten unter dem Motto „Sportabzeichen – Dein Olympia“ 69 Jugendliche und Erwachsene bei 25 Prüfterminen des Sportabzeichen-Stütz punktes die Bedingungen für das Deutsche Jugend- oder Erwachsenensportabzeichen erfüllt.

20 Jugendliche hätten das Jugendsportabzeichen in Bronze (1), Silber (5) oder in Gold (15), vier Frauen und drei Männer das Erwachsenen-Sportabzeichen in Silber, sowie 15 Frauen und 25 Männer das Erwachsenensportabzeichen in Gold erworben. Jüngste Teilnehmerin war mit sechs Jahren Frieda Weckbach, jüngster Teilnehmer mit sieben Jahren Luca Kern, älteste weibliche Teilnehmerin mit 66 Jahren Marliese Mohr und älteste männliche Teilnehmer mit jeweils 85 Jahren Erwin Flachs und Franz Schell .

Am Familien-Sportabzeichenwettbewerb nahmen fünf Familien teil: die Familie Weckbach aus Walldürn mit fünf Familienangehörigen, die Familien Bodirsky aus Gottersdorf und Seitz aus Walldürn mit jeweils vier Familienangehörigen, sowie die Familien Kern und Kunkel aus Walldürn mit drei Familienangehörigen. Stieglmeier dankte allen, die sich im Sportabzeichenjahr 2019 eingebracht haben.

Bürgermeister Günther, Leo Keh und Bernd Stieglmeier überreichten abschließend den erfolgreichen Sportabzeichenabsolventen das Abzeichen. ds

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020