Knie- und Hüftgelenkersatz

Neckar-Odenwald-Kreis.Schmerzhafte Arthrose an Hüft- und Kniegelenken nach Unfällen oder im Alter zählen zu den häufigen Erkrankungen des Bewegungsapparats.

Die Neckar-Odenwald-Kliniken haben viel Erfahrung mit solchen Operationen. Am Dienstag, 2. Februar, um 18 Uhr informieren sie daher erneut im Rahmen eines virtuellen Informationsabends zum Thema Knie- und Hüftgelenksersatz.

„Viele Patienten zögern lange bei Schmerzen im Knie oder in der Hüfte, bevor sie sich behandeln lassen. Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann eine Operation oft ein sinnvoller Schritt sein“, betont Dr. Bernd Gritzbach, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie. Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Stefan König, Geschäftsführender Oberarzt und Leiter des Endoprothetikzentrums, informiert Gritzbach unter anderem , wie beweglich Patienten mit künstlichem Gelenk sind. Für die Teilnahme müssen Interessenten eine Mail an Veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de schicken. Kurz vor Beginn werden die Zugangsdaten per Mail übermittelt. Ebenso ist die Einwahl per Telefon unter 0892/0194301, Zugangscode 132-352-693, möglich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021