Kliniken sollen in kommunaler Hand bleiben

Neckar-Odenwald-Kreis.Das beherrschende Thema im Neckar-Odenwald-Kreis ist die finanzielle Schieflage der Neckar-Odenwald-Kliniken. Kein Wunder also, dass beim Stammtisch der „Grünen im Madonnenland“ sich alles um den Erhalt beider Standorte drehte.

Die lebhafte Diskussion im Buchener „Waldeck“ wurde von den grünen Kreisrätinnen Amelie Pfeiffer und Andrea Schulz geleitet. Sie informierten zunächst über den Stand der Dinge und erinnerten daran, dass einige Probleme denen vor acht Jahren ähnelten – schon damals habe man einen strategischen Partner an Bord geholt, dessen Spar- und Einstellungspolitik nun mitverantwortlich für die roten Zahlen sei. Zudem sei die Transparenz der Firma mangelhaft gewesen. „Das bundesdeutsche Abrechnungssystem stellt die Kliniken vor große Probleme“, wie Pfeiffer erklärte. Aber an diesem System könne sie als Kreisrätin nichts ändern. Deshalb müsse man sich darauf konzentrieren, was möglich sei. Dem Maßnahmenpaket, welches das Ziel verfolgt, in einem halben Jahr 4,5 Millionen Euro Defizit einzusparen, würde man daher gerne mehr Zeit geben, denn der Zeitraum sei zu kurz.

Schaue man in andere Landkreise, so zeige sich, dass der Neckar-Odenwald-Kreis mit seinem Problem nicht allein stünde, aber noch in einer komfortablen Situation sei. „In Miltenberg wurde das Krankenhaus privatisiert. Inzwischen ist es zu und es gibt nur noch eine absolute Grundversorgung“, erklärte Pfeiffer. Schon deshalb käme eine vollständige Privatisierung für die Grünen nicht in Betracht.

Viele Vorschläge

Vorschläge tauchten in der langen Diskussion zu Genüge auf. Ob man die Krankenhausleistung nicht auf die Grundversorgung eindampfen könne und Spezialstationen wie etwa die Wirbelsäulenchirugie aufgeben sollte, fragte ein Bürger. „Das ist möglich, bringt aber nichts“, wie Pfeiffer meinte. „Denn diese Stationen bringen – dem Abrechnungssystem sei Dank – tatsächlich noch Geld ein“. Ohne diese Stationen sei das Defizit also noch größer. Auch wurde gefragt, ob man, gerade beim Reizthema „Schließung der gynäkologischen Station in Mosbach“ wirklich alle Alternativen geprüft habe: „Was etwa wäre mit einem hebammengeführten Kreißsaal, ohne Aufsicht von Ärzten, also eine reine Geburtenstation?“ Und warum müsse man ausgerechnet diesen Fachbereich teilschließen? Keine dieser Stationen würde bundesweit „wirtschaftlich“ arbeiten, aber das Defizit sei vergleichsweise klein. Warum soll also das, was man immer bezahlen muss, gerade jetzt wegfallen? Schnell äußerte ein Teilnehmer den Verdacht, dass die Mosbacher Station eventuell zu einer Privatpatienten-Station umgebaut werden solle - denn die kleinen Zweibett-Zimmer würden sich dafür bestens eignen.

Beide Kreisrätinnen möchten, das unterschiedliche Lösungsvorschläge sachlich diskutiert und abgewägt werden. Dies könne auch vom Landrat gefordert werden. Zudem verlagere sich bei einer möglichen Schließung, beispielsweise bei den Geburten, das Aufkommen nur auf andere Landkreise: Heilbronn und Sinsheim seien in diesen Stationen schon überlastet und das Krankenhaus in Wertheim stünde dort auch zur Diskussion. „Wir haben auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber“, wie beide betonten. Schlussendlich sei auch die geplante Schließung des Schockraumes in Buchen, der für die Erstversorgung bei Unfallopfern konzipiert ist, kritisch zu sehen, denn hier käme es bekanntermaßen auf jede Minute an. Daher wolle man beide Standorte, Buchen und Mosbach, erhalten.

