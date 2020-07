„Kleiner“ Vermittler sein

Neckar-Odenwald-Kreis.Uwe Wanke ist neues Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Er ist für den plötzlich gestorbenen Klaus Dürr für die AfD-Fraktion nachgerückt. Nach reiflicher Überlegung habe er sich entschlossen dieses Amt anzutreten. Wanke war vor gut eineinhalb Jahren als Sprecher im Neckar-Odenwald-Kreis zurückgetreten. „Nach wie vor stehe ich für ein vereintes Europa mit souveränen Staaten — ohne Bevormundung aus Brüssel, ich möchte weiterhin Volksentscheide nach Schweizer Vorbild, ich bin gegen eine Schuldenübernahme von Deutschland für die Schulden anderer Europäischer Staaten, Deutschland zuerst, Hilfe für richtig Bedürftige in Krisenzeiten, kontrollierter Zuzug von Menschen in unsere Arbeitswelt, ein Einwanderungsgesetz nach dem guten und geschätzten kanadischem Vorbild, Förderung unserer Jugend, Hilfe für unsere Rentner, Hilfe für Selbstständige in diesem harten unverschuldeten Corona-Pandemie-Chaos, auch ein Gehör für unsere gescholtene Landwirtschaft, Energieeinsparung bei Häusern und Fahrzeugen, Umweltschutz, Tierschutz, Anerkennung für unsere Staatsdiener in Uniform und den Pflegekräften in allen Einrichtungen“, so Wanke. Außerdem möchte er ein „kleiner“ Vermittler zwischen den Lagern in der AfD sein und auf Belange der Bürger in der Region eingehen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020