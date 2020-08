Keine Veranstaltungen

Mosbach.Die geplanten Kulturveranstaltungen für das II. Halbjahr im „fideljo“, Kultur- und Begegnungszentrum der Johannes-Diakonie Mosbach, entfallen. Bedingt durch das weiterhin hohe Risiko sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, sowie die Lage des Kulturzentrums auf dem Gelände der Johannes-Diakonie, in unmittelbarer Nähe zu Pflege- und Betreuungseinrichtungen machen Veranstaltungen in bisherigem Umfang unmöglich. Für die betroffenen Veranstaltungen sind bereits Gespräche mit den Agenturen geführt worden, um Ersatztermine zu vereinbaren. Sobald die Situation eine Planung ohne Bedenken zulässt, werden auch wieder Veranstaltungen im „fideljo“ durchgeführt. Dementsprechend wird es auch für 2021 kein Programmheft mehr geben. Sobald Planungen wieder verantwortbar sind, wird es neben den digitalen Plattformen auch eine gedruckte Programmübersicht in kompakter Form geben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020