Keine neue Infektion

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Zahl der aktuell im Neckar-Odenwald-Kreis an dem neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen ist auf 26 gesunken. Das sind drei aktive Infektionen weniger als am Montag. In den zurückliegenden zehn Tagen waren lediglich zwei neue Infektionen zu verzeichnen. Die Zahl der bestätigten Fälle liegt seit Sonntag unverändert bei 446. Davon haben inzwischen 397 Personen die Erkrankung überwunden

