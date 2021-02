Keine Fälle von Mutation

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am Mittwoch 15 bestätigte Neuinfektionen im Landkreis – Fälle mit mutiertem Virus waren nicht darunter. Erneut ist mit der Johannes-Diakonie in Mosbach eine Gemeinschaftseinrichtung betroffen. Dort gab es einen Fall einer Neuinfektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit wieder leicht auf 69,6. Am Dienstag lag sie bei 72,4.

