Kaum Quarantäne-Verstöße festgestellt

Mitarbeiter von Ordnungsämtern kontrollieren in diesen Tagen nicht nur in Fußgängerzonen die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Auch Corona-Infizierte und Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden, wurden am Mittwoch und Donnerstag landesweit überprüft.

