Karlheinz Graner zum Vorsitzenden des neuen Ortsvereins gewählt

Hüffenhardt/Haßmersheim.„Es ist ein denkwürdiger Tag für die SPD im Neckar-Odenwald-Kreis“, stellte Landtagsabgeordneter Georg Nelius heraus, als er 29 Parteimitglieder aus Haßmersheim und Hüffenhardt in der Mehrzweckhalle am Sportplatz von Hüffenhardt willkommen hieß. Der Zusammenschluss der beiden SPD-Ortsvereine bedeute die Schaffung einer neuen Struktur der Parteiarbeit vor Ort.

Zwei Hochburgen im Landkreis

Und dies sei ein bedeutender Schritt, wo es sich doch um zwei politisch eigenständige Gemeinden handele, die beide seit jeher zu den Hochburgen der SPD im Landkreis zählen und in denen man den jeweiligen Bürgermeister stelle. Nelius überbrachte auch die Grüße des SPD-Kreisvorsitzenden Jürgen Graner, der ebenso beruflich an der Teilnahme verhindert war wie der Haßmersheimer Bürgermeister Michael Salomo. Die Entscheidung für einen Zusammenschluss hatten die Ortsvereine bereits vor längerer Zeit aus Erwägungen der Zweckmäßigkeit heraus getroffen, wie Nelius rekapitulierte. In beiden Ortsvereinen standen zuletzt weniger Personen für die Besetzung der Vorstandsämter zur Verfügung, als noch in den Jahren zuvor. So entschied man sich, die Kräfte in den beiden Nachbargemeinden zu bündeln, um organisatorisch stärker auftreten zu können.

Da das statutenmäßige Innenrecht der SPD keine „Fusion“ kennt, mussten die beiden Gliederungen formal aufgelöst und ein neuer, gemeinsamer Ortsverein gegründet werden. Die dafür notwendigen Erarbeitungen einer Satzung hatten die beiden Ortsvereinsvorstände unter der Leitung von Kreisrat Karlheinz Graner (Haßmersheim) und Hans Winnerl (Hüffenhardt) bereits im Vorfeld organisiert. Nach geringfügigen Änderungen im Rahmen einer Aussprache wurde die Satzung einstimmig beschlossen und der neue SPD-Ortsverein für Haßmersheim und Hüffenhardt damit „aus der Taufe gehoben“.

Das neue Vorstandsteam

Ebenso harmonisch verliefen im Anschluss die Wahlen zum Vorstandsgremium des Ortsvereins. Einstimmig wählten die Mitglieder Karlheinz Graner zum Ortsvereinsvorsitzenden. Den Vorstand komplettieren Jutta Görlitzer, Hans Winnerl, Achim Keller und Thorsten Beck als stellvertretende Vorsitzende. Die Kassengeschäfte führen Walter Neff und Eugen Zimmermann. Zur Schriftführerin wurde Anni Harnisch gewählt. Beisitzer sind Yvonne und Maren Winnerl, Eva Schwab, Hannes Schweizer, Rüdiger Sieger, Michael Raudenbusch, David Schwab, Francesco Carabetta. Sven Schwager, Jonas Schmitt und Jochim Kohl gehören als beratende Mitglieder ebenso dazu. „Eine sehr gute Mischung aller Generationen, darauf bin ich sehr stolz“, so Karlheinz Graner.

Nach den Vorstandswahlen bedankte er sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Einen ersten Ausblick gab er auf die bevorstehenden Arbeitsschwerpunkte, wozu nicht zuletzt das „Super-Wahljahr“ 2021 mit Landes- und Bundestagswahlen gehört. So nutzte man auch die Gelegenheit für eine kurze Vorstellungsrunde der Bewerber um die Landtagskandidatur der SPD Neckar-Odenwald. Direkt im Anschluss an die Versammlung hatten die Sozialdemokraten zur ersten öffentlichen Veranstaltung eingeladen. Der frühere SPD-Landesvorsitzende, der Bundestagsabgeordnete Dr. Nils Schmid (Reutlingen), referierte zur deutschen und europäischen Außenpolitik (Bericht folgt).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020