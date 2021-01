„Kanzleitrost mit bekannten Textbausteinen“

Mosbach.Nahezu drei Monate ist es inzwischen her, dass Landrat Dr. Achim Brötel eine Corona-Zwischenbilanz von der Basis an die Bundeskanzlerin geschickt hatte. Verbunden war der sechsseitige Brief mit dem klaren Appell, dass es ohne eine flächendeckende und nachhaltig finanzierte Krankenhausstruktur als wesentlichem Eckpfeiler kommunaler Daseinsvorsorge künftig weniger denn je gehen werde (wir berichteten).

Studie im Fokus

„Dass Deutschland bisher erheblich besser durch die Pandemie gekommen ist als viele europäische Nachbarn, liegt nicht zuletzt an unserem funktionierenden Gesundheitssystem“, betonte Brötel in dem Schreiben. Kein anderes Land in Europa habe mehr Betten und vor allem auch mehr Intensivbetten als Deutschland. „Genau das, was uns die Bertelsmann-Studie, aber auch eine unheilvolle parteienübergreifende Allianz von Gesundheitspolitikern im Deutschen Bundestag immer wieder kritisch vorgehalten hat, ist jetzt gerade umgekehrt also sogar unser ganz entscheidendes Pfund.“

Es könne aber nicht sein, dass ein solcher Grundpfeiler der Daseinsvorsorge für die Menschen mit erheblichen kommunalen Finanzmitteln subventioniert werden müsse, nur weil das vom Bund beschlossene System der Krankenhausfinanzierung für kleinere Häuser im ländlichen Raum schlicht und ergreifend nicht auskömmlich sei. „Krasse versorgungspolitische Fehleinschätzungen wie die der Bertelsmann-Studie sind zudem hoch gefährlich und schlicht verantwortungslos. Gerade die kleinen und dezentralen Krankenhäuser leisteten bei der Pandemie-Bekämpfung nämlich einen ganz entscheidenden Beitrag“, schreibt der Landrat in seinem Brief. Die Verfügbarkeit in der Fläche sei insofern Gold wert, auch wenn es Silbermünzen koste. Deshalb müsse die Politik gerade jetzt den Menschen als das Maß der Dinge wiederentdecken und dann konsequent nach dieser Maßgabe handeln.

Auf das Schreiben hat im Auftrag der Bundeskanzlerin jetzt die zuständige Abteilungsleiterin im Bundeskanzleramt, Ministerialdirektorin Dr. Gesa Miehe-Nordmeyer, geantwortet. Das Bundeskanzleramt bekennt sich demnach zwar erfreulicherweise zu einem „ausgewogenen Verhältnis von flächendeckend erforderlicher Regelversorgung und zentrumorientierter Spitzenversorgung“. Die Planung und Sicherstellung der flächendeckenden stationären Versorgung obliege allerdings den Ländern. Und: Nahezu im selben Atemzug wird dann schon wieder der sogar im Rahmen des Krankenhausstrukturfonds auch noch aktiv geförderten Umwandlung stationärer Einrichtungen in ambulante Versorgungszentren das Wort geredet, soweit sie mit geeigneten Konzepten für die Notfallversorgung verbunden sind.

Für Landrat Brötel ist diese Antwort „enttäuschend“. Im Grunde sei das, was da aus dem Bundeskanzleramt gekommen sei, ein besserer Kanzleitrost mit hinlänglich bekannten Textbausteinen, aber weder eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den aufgeworfenen Fragen noch ein Wort zur Leistung gerade der kleineren Krankenhäuser im ländlichen Raum bei der Pandemie-Bewältigung oder einer konkreten Botschaft für die Zukunft.

Es werde deshalb kein Weg daran vorbeiführen, dieses Thema immer und immer wieder anzusprechen und auch zum Gegenstand der nächsten Bundestagswahl zu machen. „Die Betriebskostenfinanzierung liegt nämlich,“ so Brötel, „eindeutig in der Zuständigkeit des Bundes und nicht etwa in der des Landes.“ lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.01.2021