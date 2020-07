Neckar-Odenwald-Kreis.„Die Junge Union im Neckar-Odenwald-Kreis ist nicht nur die größte politische Jugendorganisation im Landkreis, sondern auch junger Motor der CDU“, sagte der Kreisvorsitzende Dominik Kircher am Rande des kleinen Parteitags mit anschließender Wahlkreismitgliederversammlung der CDU Neckar-Odenwald vor kurzem in Unterschwarzach.

Die vergangenen Jahre zeigen, dass sich erfreulicherweise immer wieder junge Menschen bei Wahlen oder innerhalb unserer Partei etablieren. „Auch die politische Karriere von unserem Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und erneuten Erstkandidaten zur Landtagswahl Peter Hauk, MdL, begann im Kreisverband der Jungen Union Neckar-Odenwald“, so die Beteiligten. „Ebenfalls war Mark Fraschka über Jahre unser aktiver Kreisvorsitzender und bleibt uns auch weiterhin als Zweitkandidat zur Landtagswahl eng verbunden“, freut sich Kircher.

Ebenfalls erfreulich ist für die politische Jugendorganisation, dass künftig mit Ayleen Cichy, Jan Inhoff und Tobias Münch drei Mitglieder der Jungen Union den CDU-Kreisverband und damit die Meinung der Jungen Union beim Bezirkstag der CDU Nordbaden mitvertreten werden. „Die Wahl zeigt, dass junge Engagierte innerhalb unserer Partei Vertrauen geschenkt bekommen und sich beweisen können“, so Kircher. Gemeinsam werde man in den kommenden Wochen und Monaten Peter Hauk und Dr. Mark Fraschka auf dem Weg zur Landtagswahl am 14. März 2021 begleiten. „Wir sind bereit und freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf“, so die politisch Interessierten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.07.2020