Jubiläumsausgabe ab sofort erhältlich

Mudau.Die zehnte Ausgabe des Mudauer Jahrbuchs trägt den Titel „m19“ und ist ab sofort erhältlich. Das Werk stellte wieder eine umfangreiche Dokumentation von wichtigen und interessanten Ereignissen, Aktivitäten und Besonderheiten in der Gesamtgemeinde Mudau im Jahr 2019 dar.

Der neueste Sammelband mit über 190 Seiten Inhalt ist unter anderem in folgenden Verkaufsstellen erhältlich sein: ARAL-Tankstelle Buchelt, Bäckerei Münkel, Fashion and more – Iris Lenz, Gaststätte „Zum Hirsch“ in Schloßau, Gemeindeverwaltung Mudau, Landbäckerei Schlär, Scheiwein Mediengestaltung, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Volksbank Franken eG sowie bei allen Ortsvorsteher der Gemeinde Mudau. Ebenso stehen noch wenige Restexemplare bisheriger Jahrgänge (außer „m16“) bei der Klaus Schork (Mudau) zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020