Jetzt geht’s in die Endrunde

Die A-Junioren des Fußballkreises Buchen ermittelten in ihrem Futsal-Hallenturnier, an dem insgesamt neun Mannschaften teilnahmen, in der Sporthalle in Rosenberg in zwei Spielgruppen ihren Hallenkreismeister. Nach einem spannenden Turnierverlauf setzte sich in der Vorrunde der Gruppe I die stark aufspielende Mannschaft der JSG Walldürn/Hainstadt/Hettigenbeuern durch. Zweiter wurde die Mannschaft des TSV Buchen/Hettingen II. In der zweiten Spielgruppe belegte die Mannschaft der JSG Schlierstadt/Aktheim/Götzingen den ersten Platz. Zweiter wurde die Mann-schaft der JSG Seckachtal. In den beiden Halbfinalspielen standen sich dann der Sieger der Gruppe I, die JSG Walldürn/Hainstadt/Hettigenbeuern und der Zweitplatzierte der Gruppe zwei, die JSG Seckachtal, gegenüber, das klar mit 4:0 für die Mannschaft aus Walldürn endete. In der zweiten Begegnung des Halbfinales spielte die Mannschaft der JSG Schlierstadt/Altheim/Götzingen (Sieger der Gruppe II) gegen die Mannschaft JSG Buchen/Hettingen II (Zweiter Gruppe I), das nach spannendem Spielverlauf 1:0 für die JSG Schlierstadt endete.

Mit Spannung und vor vielen Zuschauern standen sich dann im Finalspiel um den Turniersieg die beiden besten Mannschaften des Turniers, die JSG Walldürn/Hainstadt/Hettigenbeuern und die Mannschaft SG Schlierstadt/Altheim/Götzingen gegenüber, das nach regulärer Spielzeit 1:1 endete, nachdem die favorisierte Mannschaft aus Walldürn kurz vor Ende der Partie doch noch den Ausgleich erzielte. So musste durch ein Sechs-Meter-Schießen der Sieger ermittelt werden. Die JSG Walldürn/Hainstadt/Hettigenbeuern hatte die besten Schützen in ihren Reihen und siegte denkbar knapp mit 5:4.

Die Siegerehrung nahmen Turnier- und Staffelleiter Harry Langer und Kreisjugendleiterin Patricia Jakob vor, die sich bei den Mannschaften für ihre besonders faire Spielweise bedankten. Ein besonderer Dank galt dem routiniert leitenden Schiedsrichterteam mit David Schiffmacher (SV Walldürn), Bertram Kubach (SV Bofsheim), Holger Jakob (VfB Heidersbach) und Marcel Jurk (Spvgg. Hainstadt).

Turnierleiter Harry Langer überreichte unter dem Beifall der Zuschauer an den Sieger, die SG Walldürn, die das Turnier bereits im Vorjahr gewonnen hatte und sich nunmehr für die Endrunde der Badischen Hallenmeisterschaften am 8. Februar 2020 in Ettlingen qualifizierte und somit den Fußballkreis Buchen vertreten wird, den begehrten Wanderpokal. Für die drei besten Mannschaften gab es zudem einen neuen Spielball. hf

