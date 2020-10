„Jeder muss jeden Tag wachsam sein“

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Waren Ende September noch 13 Personen im Landkreis von einer Infektion betroffen, so wurde in dieser Woche die Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 Infektionen pro 100 000 Einwohner erreicht. Und am Freitag wurden 14 weitere Fälle bekannt.

Dr. Martina Teinert, Leiterin des Gesundheitsamtes, erklärt im Interview mit den Fränkischen Nachrichten,

...