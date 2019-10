„Jahr ist noch einmal richtig gut gelaufen“

Neckar-Odenwald-Kreis.Vor der Einbringung des Etatentwurfs für 2020 warf der Kreistag am Mittwoch in Schefflenz mit dem Tagesordnungspunkt „Jahresabschluss 2018“ einen Blick zurück auf ein Jahr, das „noch einmal richtig gut gelaufen ist“, so Landrat Dr. Achim Brötel. Womöglich sei das zum letzten Mal der Fall gewesen. Die Anzeichen deuteten auf harte Zeiten hin.

Positiv sei, dass man 2018 Schulden tilgen und das 7,1 Millionen-Euro-Defizit der Kliniken „wegstecken“ konnte. Gerechnet hatte man mit „nur“ 4,5 Millionen Euro Defizit.

Rechnungsprüfungsamtsleiterin Brigitte Schweizer sprach angesichts des erwirtschafteten Überschusses von 5,1 Millionen Euro von einem sehr guten Jahresergebnis und lobte wie auch Landrat Dr. Brötel und die Sprecher der Fraktionen die „sachkundige und solide Arbeit“ von Kämmerer Michael Schork und seinem Team. Auch Kreisrat Klaus Gramlich (CDU) bescheinigte der Verwaltung ein gutes, ordentliches Wirtschaften und eine vorausschauende Planung. Das Erwirtschaftete gehe aber 2109 an die Kliniken, und man müsse fragen, was passieren werde, wenn dieser „Mühlstein“ den Kreishaushalt in die Tiefe ziehe.

Thomas Ludwig (Freie Wähler) würdigte das Rekordergebnis bei der Grunderwerbsteuer und die Tatsache, dass das Land Ende 2018 die im Vorjahr angefallenen Unterbringungs- und Versorgungskosten für geduldete Ausländern in der Anschlussunterbringung erstattete. Diese 2,1 Millionen Euro führten zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Ludwig zusammenfassend: „Wir sind nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen.“

„Wir konnten die geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs erbringen und die Verschuldung um 6,3 Millionen verringern“, lobte Heide Lochmann (SPD) das „finanziell gute Jahr 2018“. So sah es auch Gabi Metzger (Grüne). Sie regte weiter eine „aktive Beteiligungsverwaltung“an, um für mehr Transparenz zu sorgen. Wie Heide Lochmann sorgte sich auch Tobias Eckert (AfD) angesichts vieler offener Stellen im Landratsamt. Für die Arbeit von Rechnungsprüfungsamt und Kämmerei gab es nur Lob. „Alle unsere Fragen wurden beantwortet.“

Zu den Zahlen: Die Summe der ordentlichen Erträge des Jahres 2018 belief sich auf 172 411 411 Euro, die der ordentlichen Aufwendungen auf 167 317 097 Euro. Das ordentliche Ergebnis wurde mit 5 094 313 Euro beziffert. Das Sonderergebnis beträgt damit 146 427 Euro, das Gesamtergebnis 5 240 740 Euro.

Mit 5,1 Millionen Euro fällt der Abschluss um rund 2,7 Millionen Euro besser aus als der Planansatz . Zum Jahresende 2018 betrug der Schuldenstand des Kernhaushalts 19 636 963 Euro. Der Jahresüberschuss wird der Rücklage zugeführt.

Die Beschlüsse zum Jahresabschluss fielen einstimmig. sab

