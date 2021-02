Neckar-Odenwald-Kreis.13 neue Fälle wurden bereits am Samstag gemeldet, darunter waren zwei Fälle aus der Mosbacher Johannes-Diakonie. Am Sonntag wurde über drei weitere Neuinfektionen informiert. Mutationen kamen am Wochenende nicht vor. Derzeit gibt es 178 aktive Fälle im Kreisgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 55. Das Landratsamt hat aufgrund der Inzidenz, die noch immer über dem Landesdurchschnitt liegt, eine Allgemeinverfügung erlassen, die eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr vorsieht. Die Verfügung gilt bis zum 28. Februar.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 14.02.2021