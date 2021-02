Inzidenz ist noch zu hoch

Neckar-Odenwald-Kreis.Einen Todesfall und 16 neue Infektionen meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Donnerstagnachmittag. So starb im Krankenhaus Hardheim ein 88-jähriger Mann. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis steigt somit auf 121. Zwei der neuen Infektionen traten bei der Johannes-Diakonie in Mosbach aus. Derzeit gibt es 170 aktive Fälle im

