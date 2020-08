Insektenhotel basteln

Buch.Die Joachim und Susanne Schulz Stiftung holt sich für ihre dritte Smart-Pfad-Ferienaktion Unterstützung durch Geo-Naturpark Ranger. Dabei heißt es am Sonntag, 30. August von 13 bis 16 Uhr: Forschen, Erkunden, Basteln und Spaß haben es an der „Zeibertsklinge“ in Buch. An der Smart Pfad Station tauchen kleine Entdecker in die faszinierende Welt der Kriech- und Krabbeltiere ein, sehen die Natur mit anderen Augen und beobachten, was man von den Naturbewohnern und Pflanzen alles lernen kann.

Durch die Entdeckungsreise an und um die „Zeibertsklinge“ wird Geo-Naturpark Ranger Wilfried Schneider führen und wird mit den Smart Pfad Besuchern unter anderem Schmetterlinge und Insektenhotels basteln. Bereits ab 10 Uhr ist der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald mit seinem Infostand vor Ort. Hier wird umfangreiches Infomaterial ausliegen und Wanderkarten für weitere Erkundungstouren können erworben werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020