In Vereinswelt und Kommunalpolitik sehr engagiert

Walldürn.Seinen 70. Geburtstag feiert am Sonntag, 6. Dezember, ein auf dem beruflichen Sektor, in der Kommunalpolitik und im Walldürner Vereinsleben über Jahrzehnte hinweg sehr engagierter Walldürner Bürger – Orthopädie-Schuhmacher-Meister Werner Schirmer.

Der Jubilar wurde am 6. Dezember 1950 als sechstes von insgesamt acht Kindern des Ehepaares Joseph Schirmer und Anna Schirmer, geborene Stumpf in Walldürn geboren, besuchte von 1957 bis 1965 die Volksschule in Walldürn und absolvierte von 1965 bis 1968 bei Karl Scheuermann in Hardheim seine dreijährige Orthopädieschuhmacher Lehre, wo er nach erfolgreicher Gesellenprüfung bis Dezember 1976 auch weiterhin noch beschäftigt war.

Meisterschule besucht

Von Juli 1972 bis Februar 1973 besuchte er die Orthopädie-Meisterschule in Frankfurt und absolvierte dort als jüngster Jahrgangsteilnehmer erfolgreich seine Orthopädie-Meisterprüfung. Zwischenzeitlich organisierte er bereits viermal sehr erfolgreich ein Treffen mit seinen Meister-Kollegen, die mit ihm zusammen die Orthopädie-Meisterschule in Frankfurt besuchten, ein Jahrgangstreffen in seiner Heimatstadt Walldürn. Ab dem 1. Januar 1977 machte sich der Geburtstagsjubilar dann selbstständig und eröffnete in der Hauptstraße sein eigenes Orthopädie-Fachgeschäft, das er bis zum heutigen Tag erfolgreich führt.

Seit 1973 ist der Jubilar mit seiner Ehefrau Gerlinde, geborene Berlinger verheiratet und aus dieser Ehe gingen Tochter Melanie und Sohn Marcus hervor. Er hat drei Enkel.

Engagement für die Bürger

Auch auf dem kommunalpolitischen Sektor engagierte sich Werner Schirmer über Jahrzehnte hinweg unermüdlich und in beispielhafter Weise als pflichtbewusster Bürger zum Wohle der Stadt Walldürn und deren Bevölkerung. Von 1983 bis 2013 gehörte er dem Gemeinderat als Mitglied der CDU-Stadtratsfraktion an und war in dieser Zeit auch Mitglied in verschiedenen Ausschüssen des Walldürner Stadtrates, wie etwa im Verwaltungs- und Personalausschuss, im Finanzausschuss sowie im Aufsichtsrat der Stadtwerke Walldürn.

Ferner war er viele Jahre lang Mitglied und Vertreter der CDU-Gemeinderatsfraktion im Krankenhausverwaltungsverband Hardheim-Walldürn.

Von 1973 bis 1983 gehörte er der Jungen Union als Mitglied an und von 1983 bis heute dem CDU-Ortsverband Walldürn. In den Jahren 1995 bis 2005 stand er dem CDU-Ortsverband Walldürn zehn Jahre lang als Ortsverbandsvorsitzender vor. Von 1999 bis 2004 gehörte er dem Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises an.

Aktiver Faustballer

Sehr eng verbunden fühlt sich der Geburtsjubilar dem Turnverein 1848 Walldürn, dem er seit 1964 und damit seit schon fast 60 Jahren als engagiertes Mitglied angehört. Zwanzig Jahre war er aktiver Faustballer der Faustballabteilung des TV, wobei er etliche Jahre auch als Abteilungsleiter fungierte. In diesem Zeitraum richtete der TV 1848 Walldürn auch mit Werner Schirmer an der Spitze die Faustball-Europameisterschaft der Herren sowie die Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren im Faustball aus. Zehn Jahre war er noch als Faustball-A-Schiedsrichter des Deutschen Turnerbundes aktiv und pfiff dabei Verbandsrundenspiele der Herren bis hinauf zur Bundesliga.

Weiter bekleidete er beim TV Walldürn von 1999 bis 2004 das Amt des Vereinsschatzmeisters und von 1999 bis 2008 das Amt des 3. Vorsitzenden. 2016 wurde er zum Ehrenmitglied des TV 1848 ernannt.

Ebenfalls sehr eng verbunden ist der Geburtstagsjubilar seit der Vereinsgründung 1992 dem Biotopschutzbund Walldürn. Von 1992 bis 2008 bekleidete er in diesem Verein das Amt des 2. Vorsitzenden und danach vier Jahre lang bis 2012 das Amt des Vorsitzenden an der Spitze des Biotopschutzbundes. Die vom Biotopschutzbund betreute „Schmittshöhe“ sieht er quasi als seine „Zweite Heimat“ an, und sehr gerne führt er dort je Bedarf und Wunsch für Gäste und Besucher Führungen durch.

Auch im vielfältigen Walldürner Vereinsgeschehen fühlt sich der Geburtstagsjubilar schon seit vielen Jahren heimisch und geborgen und eng verbunden. So gehört er unter anderem der Siedlergemeinschaft, der Odenwälder Trachtenkapelle, der Eintracht 93, dem Männergesangverein „Frohsinn“, dem AWO-Ortsverein und der Sportgemeinde als Mitglied an.

Zum 70. Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrichten den zahlreichen Glückwünschen an. Gefeiert wird der „runde Geburtstag“ coronabedingt zu Hause im engsten Familienkreis. ds

