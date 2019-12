In die Fahrerseite hineingefahren

Elztal.Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Donnerstag bei Elztal. Leichte Verletzungen zog sich ein 53-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Nachmittag, gegen 14 Uhr, auf dem Römerweg bei Dallau zu. Der VW-Fahrer befuhr den Römerweg aus Richtung Dallau, als ihm an einer Kreuzung ein Fiat-Fahrer in die Seite fuhr. Der 24-jährige kam aus Richtung Auerbach und hatte den von rechts kommenden SUV des 53-Jährigen offenbar übersehen. An dem Fiat entstand Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro, an dem VW Tiguan Sachschaden in Höhe von mindestens 7500 Euro. Der VW-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gefährliches Überholmanöver

Trotz Überholverbot und Gegenverkehr setzte ein 56-jähriger VW-Sharan-Lenker bereits gegen 8 Uhr zwischen Dallau und Auerbacher Talbrücke, am Ende des dreispurig ausgebauten Streckenabschnitts, zum Überholen eines Lkws an. Aufgrund des Gegenverkehrs, der ausweichen und abbremsen musste, zog der VW-Fahrer nach rechts und kollidierte mit dem Lastwagen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei Mosbach sucht Zeugen des Vorfalls und Personen, die durch die Fahrweise des VW-Fahrers ebenfalls gefährdet wurden. Hinwiese gehen an das Mosbacher Polizeirevier, Telefon 06261/8090.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019