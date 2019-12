Imposante Akustik voll zur Geltung gebracht

Heidersbach.„Da konnte man einmal so richtig zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen“, freuten sich viele der zahlreichen Besucher des Kirchenkonzertes der Heidersbacher Musiker. Ein durchaus positives Resümee, welches dem Ziel des Abends voll und ganz gerecht wurde. „Entschleunigung von der Adventshektik, zur Ruhe kommen, Innehalten, Kraft tanken und Einstimmen auf Weihnachten“, lautete das Motto.

Mit ihren gefühlvoll dargebotenen, überwiegend ruhigen und getragenen Weisen schafften es die Aktiven dabei tatsächlich, das geschäftige Treiben des Adventsalltags vergessen zu machen. Zum Nachdenken und Schmunzeln anregende Gedichte und Geschichten taten ihr Übriges, so dass der nur von Kerzen erhellte Kirchenraum, schon nach kurzer Zeit von vorweihnachtlichem Flair erfüllt wurde.

Bei der Programmauswahl traf Dirigent Frank Weber den Geschmack der Besucher und er verstand es vorzüglich die imposante Akustik des Gotteshauses voll zur Geltung zu bringen. „Willkommen zur Entschleunigung im Advent!“, begrüßte Vorstand Volker Noe die Gäste. Er merkte an, dass die Adventszeit in früheren Jahren eine Zeit der Einkehr war. Heute ist das kaum mehr möglich, da das Leben immer hektischer wird und sich Innehalten für viele als Stillstand anfühlt. Mit dem Kirchenkonzert wolle man einen Beitrag leisten, diese Spirale zu hinterfragen und die Gelegenheit zur inneren Einkehr bieten.

Im Verlauf des Programms wechselten sich dementsprechend auch Musikstücke und Redebeiträge ab. Larissa und Yvonne Hemberger sowie Claudia Leix-Wollner übernahmen den gesprochenen Part und trugen einige heitere, aber auch so manch nachdenklich stimmende Geschichte vor, die alle in die Adventszeit passten und auf das bevorstehende Fest der Feste vorbereiteten.

Das musikalische Programm begann mit dem voluminösen „Adeste Fidelis“ von Franz Watz und weltbekannten und klangvollen „Ave Maria“ aus einem Arrangement von Steve Cortland. Weit lebhafter wurde es bei „Ross Roy“, in dem der Komponist Jacob de Haan das Leben an einer Schule in all seinen Facetten beschreibt. Ruhig und getragen war dagegen der Welthit „You raise me up“ arrangiert von Heinz Briegel. Dirigent Weber und seine Musiker verstanden es prächtig, die Partituren gekonnt umzusetzen und zu Gehör zu bringen. Mit „O Sanctissima“ von Markus Götz leiteten die Musiker zum weihnachtlichen Teil des Programms über, welches mit „Feliz Navidad“ von José Feliciano begann und dem Lieblingsweihnachtsstück der Heidersbacher Musiker „Happy Christmas“ von Manfred Schneider an diesem Abend seinen krönenden Abschluss fand. von

