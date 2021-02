Imagekampagne gestartet

Neckar-Odenwald-Kreis.Seit einigen Tagen bereits macht das Handwerk mit seiner Imagekampagne wieder deutschlandweit auf sich aufmerksam und will damit unter anderem für die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in über 130 Ausbildungsberufen werben. Bereits das Vorjahr hat gezeigt: In der Corona-Pandemie ist es wichtiger denn je, für die Ausbildung im Handwerk zu trommeln.

Das Pandemiejahr 2020 hat deutlich gemacht, wie wichtig das Handwerk für Deutschland ist. Die Handwerker haben einen großen Beitrag geleistet, das Land am Laufen zu halten. Gleichzeitig fiel es den Betrieben schwerer denn je, Nachwuchs anzusprechen und zu gewinnen. In der Folge von Schulschließungen und dem Ausfall von Berufsorientierungsangeboten konnten auch in der Region Rhein-Neckar-Odenwald weniger Ausbildungsplätze besetzt werden als noch im Vorjahr. Und das, obwohl Fachkräfte im Handwerk für die Zukunft dringend gebraucht werden, wie die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mitteilte.

Auch in diesem Jahr erschwert Corona die Maßnahmen zur Berufsorientierung. Das Handwerk will hier gegenhalten. „Es ist erfreulich, welch hohe Bedeutung dem Handwerk inzwischen zugeschrieben wird“, erklärt Detlev Michalke, Pressesprecher der Handwerkskammer mit Blick auf die Ergebnisse einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2020. 94 Prozent der Befragten halten das Handwerk demnach für unverzichtbar. „Das ist auch auf die Erfahrungen in der Pandemie zurückzuführen, in der die Systemrelevanz vieler Handwerksberufe deutlich wird. Jetzt gilt es, das Handwerk auch für die Karriereplanung bewusst zu machen.“ Denn der Fachkräftebedarf im Handwerk ist ungebremst. Schulabgängern, aber auch Quereinsteigern bieten sich hier interessante Perspektiven, ist sich Michalke sicher.

Die vier Botschafter sind im Rahmen der bundesweiten Imagekampagne des Handwerks in TV-Spots, auf Infoscreens und Plakaten sowie im Internet zu sehen. In der Region werben sie auf Großplakaten in Mannheim, Heidelberg und Mosbach für das Handwerk.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.02.2021