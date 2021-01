Ich bin coronamüde

Die kurzen Tage und das triste Wetter drücken bei mir in dieser Jahreszeit sowieso schon die Stimmung, und der notwendige Lockdown führt dazu, dass ich noch weniger aus dem Haus und aus dem Büro komme. Nach einem positiven Gefühl im Sommer erlebe ich nun eine Pandemiemüdigkeit. Es zieht sich hin. Mir fehlt die Perspektive. Denn ich bin nun noch mehr abhängig von äußeren Einflüssen. Mich bedrückt es, dass ein Impfstoff vorhanden ist, aber die Verabreichung so schleppend vorangeht und bis ich geimpft werde, wird es voraussichtlich Herbst werden. Eigentlich müsste ich ja glücklicher sein. Der Stress des Alltags ist wesentlich geringer geworden. Viel weniger Verpflichtungen stehen an. Es sind nur sehr wenige berufliche noch private Termine wahrzunehmen. Ich glaube, genau das stresst mich nun umso mehr. Die viele freie Zeit nicht sinnvoll nutzen zu können führt bei mir in gewisser Weise zum Stillstand beziehungsweise zur Lähmung. Dabei ist doch gerade diese Zeit sinnvoll nutzbar. In den letzten Monaten habe ich vor allem auf die anderen achten müssen. Mit Maske tragen, Abstand halten und Handhygiene habe ich meinen Teil dazu beigetragen, um andere zu schützen. Nun soll es um meine Gesundheit gehen. Ganz getreu dem gut 2500 Jahre alten Motto aus dem Buch Levitikus: „Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst“ ist es für mich nun an der Zeit – gerade weil ich so viel Zeit habe – mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Mich um mich selbst zu kümmern, auch dass ich nicht zu viel und zu schlecht über mich nachdenke. Und das alles, damit ich auch weiterhin Mitgefühl für meine Nächsten aufbringen kann. Hierbei soll es nicht um egoistische Tendenzen gehen, in dem ich mich in den Mittelpunkt auch für andere stelle. Nein, es geht eher darum, in mich hinein zu hören, was ich gerade in dieser Situation brauche. Gerade übe ich mich deshalb ins Meditieren ein. Ich mache Achtsamkeitsübungen um zu prüfen, was meiner Psyche und meinem Körper gut tun würde oder was ihm fehlt. Dass die Geistberuhigung ein starkes Instrument sein kann, um den Körper positiv zu beeinflussen ist nun seit einiger Zeit auch medizinisch bekannt und überprüft. Ich merke bei mir selbst, wie gut es mir tut, Abschalten zu können, meine Gedanken zu beruhigen und nur auf meinen Körper zu achten. Für mich ist das nicht esoterisch, da ich diese Übungen aus der oben benannten christlichen Haltung heraus mache. Ich glaube daran, dass die Basis der Liebe gegenüber anderen immer die Selbstliebe ist. Wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin und wenn ich mich um mich selbst kümmere, dann habe ich schon einen liebevollen Blick und kann diesen dann viel leichter anderen zukommen lassen. Ich glaube, dass es momentan keine Lösung ist, gefrustet zu sein und Trübsal zu blasen. Viel mehr ist jetzt die Gelegenheit das eigene körperliche und geistige Gleichgewicht anzustreben. Was tun Sie dafür, um dem Coronafrust zu entgehen?

Christian Winkler, Seelsorgeeinheit Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021