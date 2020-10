Höhere Grenzwerte reichen nicht aus

Neckar-Odenwald-Kreis.Wie gelangen im Neckar-Odenwald-Kreis auf einen Schlag 204 058 Tonnen Kohlendioxid aus der Luft? „Wir betanken alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, vom Pkw bis zum Motorrad, mit E-Fuels, die mit Hilfe von Sonnenergie hergestellt werden“, sagt Jochen Haußmann, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Denn im Gegensatz zum langsamen Umbau der Fahrzeugflotte auf E-Autos könnten mit diesem Treibstoff „alle Verbrenner sofort auf klimaneutral umgestellt werden.“

Könnten, weil E-Fuels noch ein Treibstoff der Zukunft und nicht in ausreichenden Mengen verfügbar sind. „Das Land investiert zwar in Forschungsprojekte, aber der richtige Schub fehlt. Bund und Land müssten da mindestens so viele Milliarden in die Hand nehmen, wie für die Förderung des E-Autos. Der Klimanutzen wäre bei E-Fuels aber viel größer, weil sofort alle Autos erreicht würden.“

Carsten Beuß, Hauptgeschäftsführer des Verbandes des Kraftfahrzeuggewerbes, sieht zusätzlichen Handlungsbedarf auf der EU-Ebene: „Seit 1. Januar gelten verschärfte Grenzwerte und bis Juni 2021 ist eine weitere Verschärfung geplant. Die EU sollte lieber in E-Fuels investieren, dann wäre der CO2-Ausstoß gleich null und der Verkehr im Vergleich mit den anderen Emittenten der größte Kohlendioxid-Vermeider überhaupt.“

Der Verkehr, und ganz speziell der Autoverkehr, steht aus den Reihen der Klimaschützer unter Beschuss. Hauptkritikpunkt: Er trage nicht zur Verringerung der Kohlendioxidmenge bei. Im „Parlament“ stand am 21. September: „Der Verkehrssektor ist nach wie vor der Bereich mit dem höchsten CO2-Ausstoß. Daran hat sich seit 1990 kaum etwas geändert.“ „Stimmt in absoluten Tonnen schon“, sagt Jochen Haußmann, „allerdings ist die Zahl der Pkw in dieser Zeit um 55,5 Prozent gestiegen, die der Lkw um 123,3 Prozent. Da sind stabile CO2-Werte eigentlich ein verblüffend großer Erfolg.“

Wenn es um konkrete Zahlen zur Kohlendioxidbelastung im Neckar-Odenwald-Kreis geht, gibt das Emissionskataster des Landes Auskunft, das bei der Landesanstalt für Umweltschutz (LUBW) geführt wird. Dessen Zahlen sind allerdings schon etwas älter: Aktuellster Stand ist das Jahr 2014. Jochen Haußmann: „Wir haben schon mehrmals bemängelt, dass das Land bei seinen Luftdaten mit teils total veralteten Werten arbeitet, aber das ist leider nicht zu ändern.“

Schnelle Hilfe

„Wenn es um die Wirkung von E-Fuels geht, macht das aber nichts“, sagt Christian Reher von der Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart. „Da lässt sich auch mit alten Zahlen zeigen, wie die Auswirkungen wären. Nichts würde dem Klima schneller helfen als der Umstieg auf diesen Treibstofftyp.“

Wobei wichtig ist zu wissen, dass die folgenden Werte auf der Basis angenommener Fahrleistungen der örtlich stationierten Fahrzeuge durch die LUBW errechnet wurden und die Kohlendioxid-Tonnen auch auswärts ausgestoßen werden, wenn die Fahrzeuge unterwegs sind. Dafür kommt aber auch was von draußen rein. Unter diesen Voraussetzungen gilt: Im Neckar-Odenwald-Kreis beheimatete Pkw sorgen für einen Kohlendioxid-Ausstoß von 148 928 Tonnen. Leichte Nutzfahrzeuge sorgen für 5941 Tonnen, hier stationierte schwere Nutzfahrzeuge für rundgerechnet 47 461 Tonnen. Alles was unter den Begriff Kraftrad fällt (Motorräder, Roller, Trikes, Quads) ist mit 1729 Tonnen beim Klimagas-Ausstoß dabei.

Macht unter dem Strich die erwähnten rund 204 058 Tonnen und aus denen lässt sich auch eine Größenordnung für den Spritverbrauch errechnen. Nimmt man der Einfachheit halber an, dass Diesel und Benzin über alle genannten Fahrzeugarten hinweg auf jeweils die Hälfte des Kohlendioxidausstosses kommen: dann wären das 43,98 Millionen Liter Benzin. Oder rund 32,98 Millionen Tonnen. Für Diesel gelten andere Umrechnungswerte. Da ergeben sich 38,50 Millionen Liter. Oder rund 33,88 Millionen Tonnen, vorausgesetzt es ist Bio-Diesel.

Das ist aber nur die Größenordnung für die im Neckar-Odenwald-Kreis beheimateten Fahrzeuge mit Verbrennermotoren. Die Pläne des Landes zum Aufbau von E-Fuels-Produktionsanlagen wirken da wie der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein: Obwohl selbst Verkehrsminister Winfried Hermann E-Fuels als Option ansieht. „Aktuell wird aufbauend auf den Erfahrungen in diesem Projekt eine Demonstrationsanlage konzipiert, die etwa 50 000 Tonnen Kraftstoff pro Jahr, überwiegend Kerosin, erzeugen soll. Der nächste konsequente Skalierungsschritt wäre danach eine Anlage im industriellen Maßstab im Ausland mit circa 500 000 Tonnen Kraftstoff pro Jahr“, meldete sein Ministerium im Juli.

Finanzieller Kraftakt

Mit 500 000 Tonnen lässt sich aber die baden-württembergische Verbrennerflotte nicht klimaneutral machen. „Das geht alles zu langsam und vermutlich liegt das einfach auch am Geld“, sagt Jochen Haußmann. „Bislang war das ein 20-Millionen-Euro-Vorhaben, zu dem das Land fünf Millionen Euro beisteuerte. Jetzt sollen per Nachtragshaushalt zehn Millionen Euro dazu kommen.“ „Milliarden wären nötig“, sagt auch Carsten Beuß vom baden-württembergischen Kfz-Gewerbe. „Die könnten von der EU bereitgestellt werden.“

Doch die Sache hat einen Haken und der heißt Svenja Schulze. Deren Umweltministerium beschleunigt trotz Ratspräsidentschaft nicht, es bremst. Wenn E-Fuels das Klima retten sollen, müssen sie an der Zapfsäule zu haben sein. Wären E-Fuels schon da, sie dürften nicht verkauft werden. Die Genehmigung fehlt und soll laut Presseberichten von Svenja Schulze auch nicht kommen.

Derweil machen 118 000 Fahrzeuge aller Gewichtsklassen mit Verbrennermotor im Neckar-Odenwald-Kreis was sie immer machen: Sie stoßen Kohlendioxid aus. Und sie werden das auch weiter tun, wenn die EU die Grenzwerte verschärft. Denn die betreffen nur neue Autos, nicht die schon vorhandenen. zds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.10.2020