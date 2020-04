Hilfe für Gastronomie gefordert

Neckar-Odenwald-Kreis.„Über die Sommermonate machen unsere heimischen Gastronomie- und Hotelbetriebe gewöhnlich ihren wesentlichen Teil ihres Jahresumsatzes. Aufgrund der Corona-Krise und der einhergehenden Einschränkungen ist die Existenz solcher Betriebe in Gefahr. Deshalb braucht es jetzt schnelle Unterstützung, die den Gastronomen und Hoteliers Perspektive verschafft“, sagte der Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk am Mittwoch in Mosbach.

Gemeinsam mit CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl Dr. Susanne Eisenmann und den Kollegen der CDU-Landtagsfraktion macht sich Hauk für die Gastronomie- und Tourismusbranche stark. „Die Hilferufe von Gastronomen und Hoteliers aus dem ganzen Land sind in der Politik angekommen. Der Neckar-Odenwald-Kreis hat in der Tourismus- und Gastronomiebranche in den vergangenen Jahren erfreulicherweise immer weiter an Bedeutung gewonnen“, sagt Hauk. Diese errungenen Existenzen dürfe man jetzt nicht vergessen oder aufs Spiel setzen. „Sie brauchen schnelle Hilfe, um auch in Zukunft unsere Region kulinarisch attraktiv zu halten“, so der Minister.

300 Millionen Euro sollen aus dem fünf Milliarden Euro schweren Soforthilfepaket bereitgestellt werden. Zudem fordert die CDU-Landtagsfraktion vom Bund für die Branche eine auf zwei Jahre befristete Absenkung der Mehrwertsteuer.

Darüber hinaus soll das Land eine stufenweise Öffnung von Gastronomiebetrieben ab dem 4. Mai vorbereiten. „Vorbehaltlich, dass es nach den ersten Lockerungen dieser Tage keine weitere Infektionswelle gibt“, erklärt der CDU-Politiker. „Es ist in unser aller Interesse, dass wir auch in Zukunft die Gastfreundschaftlichkeit und die regionalen Spezialitäten genießen können oder einen Ort für unsere Familienfeiern haben.“

Hauk appelliert an die Bevölkerung: „Zwar setzt die Politik alles daran, den Betrieben zu helfen, allerdings braucht es auch die breite und weitblickende Unterstützung jedes Einzelnen. Machen Sie von den Abholangeboten Gebrauch. Damit tun sie nicht nur sich, sondern auch den Betrieben vor Ort etwas Gutes.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020