„Heft 3“ vorgestellt

Mudau.Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins Mudau stellte Vorsitzender Hans Slama „Heft 3“ der Schriftenreihe „Aus dem Mudauer Odenwald“ vor und übergab die ersten Exemplare an Bürgermeister Dr. Rippberger, Ortsvorsteher Thier sowie die Mitglieder. Das Heft beinhaltet folgende Themen: „Das ehemalige Cent- und Rathaus Mudau“, „Von der Strohflechterei im hinteren Odenwald“, „Von der Gastronomie in Mudau“, „Erinnerungen und Erlebnisse von Arthur Weimer aus Mudau vor, während und nach dem Krieg“, „Würdigung von Professor Dr. Eiermann aus Donebach“. Es ist bei der Postagentur in Mudau erhältlich. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020