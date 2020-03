Handfester Streit am Spielplatz

Haßmersheim.Erst im Nachgang kam ein Vorfall zur Anzeige, der sich bereits am Sonntag, 15. März, gegen 14.45 Uhr, in Haßmersheim ereignet hat. Ein 46-Jähriger ging mit seiner Frau und seiner Tochter auf der Neckarstraße, Höhe Sportplatz, spazieren. Die Schwester des Mannes befand sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe der Familie auf der Neckarstraße.

Der Familie kam ein grünes Tandem entgegen, besetzt mit Mann und Frau. Nachdem es offenbar fast zum Zusammenstoß zwischen Rad und Fußgänger gekommen war, soll der Fahrer des Tandems herumgebrüllt haben.

Zudem stieg der Mann ab und baute sich in drohender Haltung vor der Schwester des Fußgängers auf. Der später geschädigte Fußgänger eilte zu seiner Schwester und wurde durch den Radfahrer mit der Faust auf die Nase geschlagen.

Anschließend wurden Beschimpfungen und Drohungen ausgesprochen, bis schließlich weitere Fußgänger ins Geschehen eingriffen und den Radfahrer von weiterem Tun abhielten. Die Polizei in Aglasterhausen sucht Zeugen des Vorfalls, die sich unter Telefon 06262/9177080 melden sollen.

