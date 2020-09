Halten der Müllgebühren ist das erklärte Ziel

Neckar-Odenwald-Kreis.Seit Januar 2018 ist die Abfallwirtschaft im Neckar-Odenwald-Kreis neu organisiert. Neben der AWN ist dabei jetzt auch die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald, Anstalt des öffentlichen Rechts (KWiN), tätig. Die KWiN hat vom Landkreis und der AWN alle Aufgaben im Bereich der abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen für Privathaushalte übernommen. Bei der AWN sind hingegen die restlichen Aufgabenbereiche verblieben, insbesondere der Deponiebetrieb und die gewerbliche Abfallbeseitigung. Die Bilanzsumme beträgt 29,2 Millionen Euro (2018: 28,1 Millionen Euro) Die Umsatzerlöse belaufen sich auf: 13,3 Millionen (2018: 11,9 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss beträgt 386 503 Euro (2018: 256 000 Euro).

„Das Jahr 2019 ist, ähnlich wie das Jahr 2018, von Einmaleffekten geprägt“, erklärte AWN-Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter. Deshalb seien die Jahre 2017, 2018 und 2019 auch nur schwer miteinander vergleichbar, was sich auch im Jahr 2020 fortsetzen werde. Die abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich geändert „Wir haben sowohl auf der Verwertungs- als auch auf der Entsorgungsseite eine Anspannung im Markt“, machte Ginter deutlich.

Vorhersehbar und unumgänglich

Nachdem Dr. Brötel die Diskussion eröffnet hatte, erinnerte Kreisrat Jürgen Galm (CDU) daran, dass die Entwicklung auf dem Verwertungssektor im Jahresabschluss 2019 mit Sicherheit in weiten Teilen noch nicht eingepreist sei. „Es bleibt daher abzuwarten, wie sich dies für 2020 und die Folgejahre auswirken wird“, meinte Galm. Hinzu komme, dass mit der Veräußerung der Gesellschaftsanteile an die Biomasseheizkraftwerk GmbH ein einmaliger Sondereffekt eingeflossen sei. Die Menschen im Kreis würden, so sei sein Eindruck, AWN und KWiN immer noch als Einheit sehen. Kosten und Leistung seien für sie interessant. Die Gebührenerhöhungen seien aufgrund der zunehmenden Anhebung des Standards und des Anstiegs der Entsorgungskosten beziehungsweise Absinkens der Verwertungserlöse vorhersehbar und unumgänglich gewesen. „Trotz allem haben wir im Neckar-Odenwald-Kreis ein komfortables Entsorgungssystem, das in der Gesamtheit immer noch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist“, erklärte Jürgen Galm.

Proaktiv habe man laut Thomas Ludwig (Freie Wähler) die Aufgabe, die in der privaten Rechtsform der GmbH aufgestellte AWN auf der Grundlage von überlegtem wirtschaftliche Handeln in den schwarzen Zahlen zu halten und bei der öffentlich-rechtlich aufgestellten KWiN nach dem jüngsten, deutlich spürbaren Gebührensprung wieder für schwarze Zahlen zu sorgen. „Alles andere würde die jetzt dringend nötige Gebührenstabilität nachhaltig gefährden“, mahnte Ludwig. Die AWN dürfe weiter in gewissem Maße eine Denkfabrik und Innovationsschmiede bleiben, aber die wirtschaftlichen Folgen eines möglichen Scheiterns dieser Neuerungen müssten heute stärker denn je im Auge behalten werden.

Für Dr. Dorothee Schlegel macht das Verrechnen der Ergebnisse von AWN und KWiN keinen Sinn, da es zwei getrennte Positionen seien. Es seien weniger Abfälle deponiert worden, wodurch ein Einnahmerückgang entstanden sei. Positiv betrachtet sei weniger Müll produziert worden. Schlegel sprach auch das Verwertungsproblem an und erklärte die Problematik an konkreten Zahlen. So sei der Erlös für gesammeltes Papier von 24 auf zehn Euro pro Tonne gefallen.

Direkte Auswirkung

„Wenn die AWN, die das Grüngut der KWiN entsorgt, die daraus erzeugten Materialien besser vermarkten kann, muss sich das direkt auf die Entsorgungskosten, nämlich in sinkender Weise, für die KWiN auswirken“, forderte Amelie Pfeiffer für die Grünen. Denn das brauche man nötiger denn je, wenn man die Müllgebühren halten wolle. Mit dem Defizit von einer Million Euro 2019 bei der KWiN durch unzureichende Müllgebühren und enorm gestiegene Entsorgungs- und Verwertungskosten gelte es in den nächsten Jahren sehr gut zu wirtschaften und gegebenenfalls auch Leistungen auf den Prüfstand zu heben.

„Die Bioenergietonne schadet mehr als sie nutzt“, meinte Ralf Barwig (AfD). Das getrennte Einsammeln verursache wesentlich höhere Gebühren. Die „kleinen Bürger“ könnten diese Kostensteigerung nicht mehr mithalten, ihr Leben werde eingeschränkt und verschlechtert. „Unsere Gesellschaft wird gespalten“, so Barwig.

Der Vertreter des Neckar-Odenwald-Kreises wurde von den Mitgliedern des Kreistags einstimmig beauftragt, in der AWN-Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss 2019 festzustellen und zu genehmigen sowie den Überschuss ins neue Jahr zu übertragen. Ebenso einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. borg

