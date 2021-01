Häuser des betreuten Wohnens noch unversorgt

Neckar-Odenwald-Kreis.Der offizielle Impfstart am 27. Dezember und so auch die erste Aktion im Geras-Heim in Höpfingen am Tag danach war für viele „der hoffnungsvolle Abschluss eines Jahres, das die Menschen an die Grenzen gebracht hat“, so Landrat Dr. Brötel bei der Vorstellung des Kreisimpfzentrums (KIZ) in Mosbach. Das KIZ ist betriebsbereit, kann aber erst am 22. Januar starten, weil aktuell der Impfstoff noch

...