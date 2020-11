Haas will erneut kandidieren

Waldbrunn.Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas wird sich im kommenden Jahr am 7. Februar wieder zur Wahl stellen. Das gab er im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Er will sich somit um eine zweite, achtjährige Amtszeit bewerben.

Haas hatte sich im Februar 2013 mit knapp 76 Prozent im ersten Wahlgang gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Er habe gemeinsam mit dem Gemeinderat viele Vorhaben und Ziele aus seinem Wahlkampf umsetzen und realisiert können, so der Bürgermeister zu Beginn der Sitzung.

Es blieben jedoch nach wie vor große Aufgaben, die er in seiner Heimatgemeinde auch in den kommenden acht Jahren weiter mitgestalten will. In den kommenden Jahren will er im Bereich der Kinderbetreuung, mit dem Bau des Waldbrunner Kinder-Campus (Winterhauch-Campus), der Sanierung von kommunalen Gebäuden und der weiteren Ausstattung der Feuerwehren den begonnenen Weg in eine „gute Zukunft gemeinsam mit den Gemeinde- und Ortschaftsräten“ fortsetzen, so Haas. (hof)

