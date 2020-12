Günstig und nachhaltig

Neckar-Odenwald-Kreis.Einhellig stimmte der Kreistag am Montag in Merchingen der Neukonzeption der Ruftaxi-Verkehre im Neckar-Odenwald-Kreis zu. „Das Ruftaxi ist eine runde Sache. Alle stehen dahinter“, sagte Jens Widmann für die CDU, und so sahen es auch die anderen Fraktionen und Gruppierungen.

Das Ruftaxi sei kostengünstig und nachhaltig, weil es nur bei Bedarf fährt, es schließe Lücken im Angebot und biete gerade jungen Leuten auch Mobilität am Abend, betonten die Sprecher. Amelie Pfeiffer (Grüne) regte zudem ein „Müttertaxi“ für Frauen aus dem Mosbacher Raum an, die zur Geburtsstation in Buchen fahren wollen. Für Pfeiffer wäre das eine sympathische Geste und ein symbolischer Akt. Roland Burger sagte zu, den Vorschlag an die Verwaltung weiterzugeben.

VRN zahlt 45 Prozent der Kosten

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) übernimmt auch künftig 45 Prozent der Gesamtkosten des Ruftaxis. An den dann noch offenen Kosten beteiligt sich der Kreis künftig in der Regel mit 50 Prozent. Für Mosbach, Osterburken und Seckach beträgt der Kreisanteil wegen der zusätzlichen Funktion als Bahnknoten 60 Prozent. Ziel der Neukonzeption ist es, in nicht vom Bus bedienten Zeiten, vor allem abends und am Wochenende, eine zweistündliche Verbindung zum nächsten Bahnknoten oder Mittelzentrum zu ermöglichen. Gefahren werden künftig rund eine Million Fahrplankilometer, die Kosten werden auf rund 513 524 Euro geschätzt.

Der Anteil des Kreises und der Kommunen insgesamt liegt jeweils bei voraussichtlich 141 219 Euro. Der Zuschlag im Vergabeverfahren soll im Juni erfolgen. Der Betrieb soll zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 starten. Die Zustimmung zur Neukonzeption und zur Einleitung des Vergabeverfahrens erfolgte einstimmig. Zur Finanzierung gab es eine Gegenstimme. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Vergabeverfahren in Zusammenarbeit mit dem VRN noch im Dezember einzuleiten, die Finanzierungsvereinbarungen mit den Kommunen abzuschließen und dem Ausschuss regelmäßig zu berichten.

Linienbündel neu geordnet

Beschlossen wurde außerdem, die Buslinie 846 (Stadtverkehr Walldürn) künftig dem Linienbündel Seckach-Walldürn (848 und 849) zuzuordnen. Das bringe Vorteile zum Beispiel bei der gemeinsamen Vergabe, so Roland Burger. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020