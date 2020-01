GTO-Vertrag abgeschlossen

Neckar-Odenwald-Kreis.Nur noch Formsache war der Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Osterburken und dem Neckar-Odenwald-Kreis zur Beteiligung an den Kosten des Ganztaggymnasiums Osterburken. Der Kreistag stimmte dem Vorschlag der Verwaltung in der Sitzung am Mittwochnachmittag in Mosbach zu.

70 Bewerber

Wie Landrat Brötel mitteilte, hatten sich 70 Architektenbüros aus Deutschland und den angrenzenden europäischen Nachbarländern um eine Teilnahme beworben. 25 wurden zugelassen und werden bis Mai ihre Entwürfe einreichen. Osterburken wird in den nächsten 25 Jahren - beginnend ab dem 30. Juni bis einschließlich 2044 - den Schullastenausgleich an den Landkreis zahlen. Derzeit liegt dieser Betrag bei 103 400 Euro.

Ungewöhnlich wurde es bei der Wahl der ehrenamtlichen Richter für die Geschäftsjahre 2020 bis 2025. Die Grünen beantragten eine geheime Wahl der 24 Personen, die auf der Vorschlagsliste standen. Schlussendlich wurden 22 Personen gewählt, nur die beiden Vorschläge der AfD erhielten nicht die erforderliche Mehrheit.

Elf der Vorschläge werden vom Verwaltungsgericht Karlsruhe ausgewählt und einzelnen Kammern zugewiesen. Deren Zuständigkeit ist nach regionalen und sachlichen Bereichen abgegrenzt.

Um einen Zusatz wurde außerdem vom Kreisrat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung des Landkreises mit dem Jobcenter Neckar-Odenwald ergänzt. Darin geht es um die Bewirtschaftung von kommunalen Haushaltsmitteln. Bei gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen bis jeweils 15 000 Euro ist künftig bei Einzelfällen auch die Übertragung der Bewirtschaftungs- beziehungsweise Entscheidungsbefugnis auf das Jobcenter vorgesehen. ms

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020