„Grüne Themen sind derzeit aktueller denn je“

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Stimmung war gut beim Zukunftsworkshop des Grünen Kreisvorstands Neckar-Odenwald, der am 18. Juli am Heinrich Hof in Obrigheim stattfand. Nach vielen coronabedingten virtuellen Sitzungen freute sich der gesamte Kreisvorstand über das persönliche Treffen.

Zwischen Strohballen und Gewächshäusern wurden die Themen der zukünftigen Kreisverbandsarbeit festgelegt. Schnell war klar: Grüne Themen sind aktueller denn je und so werde man auch in Zukunft auf den reichen Fundus grüner Impulse zurückgreifen können. Klimaschutz, Mobilität, Energie, Landwirtschaft und der Erhalt der natürlichen Lebensräume sollen dabei im Mittelpunkt stehen. In der Vergangenheit gestellte grüne kommunale Anträge werden zusammengetragen und öffentlich zugänglich gemacht.

Auch im Veranstaltungsbereich wollen die Grünen wieder loslegen: In der Ferienzeit ist ein naturnahes Familienangebot geplant.

„Kinder und Jugendliche verbringen ihre Sommerferien dieses Jahr größtenteils zuhause. Wir wollen Abwechslung in den Ferienalltag bringen und planen dafür einen Naturerlebnistag“, so Andreas Klaffke.

Besprochen wurde auch die Zukunft für Schwangere und Gebärende im Kreis. Während der „Coronapause“ im Frühjahr hatten die Grünen einen Austausch zwischen dem Sozialministerium und der Stadt Mosbach initiiert.

Dabei wurde darauf hingewiesen, dass das Land lokale Gesundheitszentren mit Schwerpunkt Geburt fördern wird. „Wir freuen uns, dass die Stadt Mosbach weiter bereit ist sich diesbezüglich zu engagieren“, berichtete Amelie Pfeiffer. Der entsprechende Förderaufruf wurde an Oberbürgermeister Michael Jann weitergeleitet. Beeindruckt vom Erfolg des diesjährigen Adelsheimer Stadtradelns kam die Idee auf, die Teilnahme weiterer Städte im Kreis am deutschlandweiten Stadtradeln anzuregen.

Für das Jahresende ist außerdem ein Podium angedacht, in dem es darum gehen soll, die Nutzung der Windkraft im Kreis zu diskutieren.

