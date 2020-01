Gewinner wurden ermittelt

Walldürn.Die Ziehung der Gewinner der Weihnachtsaktion „Einkaufen und Gewinnen“, die unter dem Dach „Walldürn gemeinsam – aktives Stadtmarketing“ stattfand, fand am Donnerstagnachmittag im Alten Rathaus statt. Als „Glückfee“ fungierte das „Blumen-Bärbele 2019“, Lisa Bechtold.

Blumen-Bärbele Glücksfee

Dabei waren weiter Bürgermeister Markus Günther in seiner Doppelfunktion als Vorstandsteammitglied von „Walldürn gemeinsam“ und Aufsichtsperson, Susanne Leiblein und der Leiter der Stadtwerke, Tobias Hagenmeyer, als weitere Vorstandsmitglieder von „Walldürn gemeinsam“, sowie Marianne Stäudinger von der Touristik-Information.

Den 1. Preis, zwei Eintrittskarten für das Sommer-Schlagerfestival am 30. August in Walldürn, gewinnt Gebhard Schurz aus Walldürn. Der 2. Preis, zwei Night-Groove-Eintrittkarten, geht an Verena Kaufmann aus Hettingen, an Colin Weber aus Walldürn und an Ekkehard Pulina aus Walldürn. Der 3. Preis, jeweils zwei Eintrittskarten für die „Odenwald Klassic 2020“ auf dem Flugplatz, gewinnen Marika Kuhn, Tamara Keim sowie Sascha Weber (alle aus Walldürn).

Der 4. Preis, ein Gutschein für ein Golf-Einsteigerpaket beim Golfsportclub in Glashofen-Neusaß geht jeweils an Luisa Weber sowie an Hans Böhrer (beide Walldürn). Die weiteren 32 Gewinner: Jeweils einen Gutschein der Stadtwerke Walldürn gewinnen Eva-Maria Ballweg, Hermann Gaukel, Ilse Hauk, Inge Kleinschmidt, Brunhilde Marquardt, Sabine Schwarz, Friedlinde Staudenmaier, Stefanie Winkler (alle Walldürn), Leni Kaufmann (Hettingen), Hannah Ehrlich (Heidelberg); jeweils einen Gutschein der Sparkasse Neckartal-Odenwald für Elisabeth Diemer, Renate Dörr, Rolf Schneider (alle Walldürn), Norbert Köhler (Wettenberg-Wismar); jeweils einen Gutschein der Volksbank Franken Hans-Peter Dell, Irmgard Lehner, Jana Vogt (alle Walldürn), Iris Trabold-Otterbach (Glashofen); jeweils einen Gutschein vom Reisecenter Odenwald Brigitte Schneider, Marcel Strauch (beide Walldürn), Bettina Böhm (Gerolzahn); ein Power-Frühstück bei der Bäckerei Müssig für Sascha Weber (Walldürn); jeweils zehn Mal Eintritt ins Sportbad Auerberg für Karl Grimm sowie für Wolfgang Hefner (beide Walldürn); zwei Eintrittskarten zum Besuch einer Vorstellung der Landesbühne in Walldürn für Edith Streun (Walldürn); jeweils eine Saisonkarte für das Walldürner Freibad für Elisabeth Grimm, Thomas Meyle, Hildegard Schlegel (alle Walldürn); jeweils einen Geschenkgutschein von der Bäckerei Leiblein für Marliese Ackermann, Sandra Günther, Bärbel Steinbach (alle Walldürn), Manfred Pfeiffer (Rippberg). ds

