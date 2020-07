„Gestecktes Ziel ist realistisch“

Neckar-Odenwald-Kreis.Im Rahmen der Kreistagssitzung am Montag in Dallau äußerte sich auch Frank Hehn zu den ersten Umsetzungsschritten sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken. „In den ersten fünf Monaten liegen wir im Plan“, erklärte der Geschäftsführer.

Bisher sei ein Verlust in Höhe von 3,87 Millionen Euro aufgelaufen. Das Ergebnis liege sogar leicht unter der internen Planung und sei zudem nach Einschätzung der Klinikgeschäftsleitung bewusst konservativ bewertet.

Und: Der zu erwartende Sicherstellungszuschlag für den Standort Buchen (400 000 Euro) sowie die von der Bundesregierung beschlossene Bett-Freihaltepauschale seien noch gar nicht einberechnet.

Zahlen nicht vergleichbar

„Durch den corona-bedingten Lockdown ist es schwierig, die Zahlen mit denen des Vorjahres zu vergleichen. Insbesondere die Patientenanzahl und der Personalaufwand sind gesunken, gleichzeitig mussten wir mehr Geld für Leihpersonal ausgeben. Insgesamt können wir auf die Entwicklung stolz sein“, so Hehn.

In einem ersten Schritt wurden bereits die Abteilung für Akutgeratrie am Standort in Mosbach sowie die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Buchen zentralisiert und eine neue Wahlleistungsstation in Mosbach eröffnet. „Alle drei Maßnahmen sind reibungslos angelaufen und werden in der Praxis sehr gut angenommen“, berichtete der Geschäftsführer.

Das gesteckte Ziel in Höhe von maximal 4,5 Millionen Euro Verlust im ersten Halbjahr (1. Januar bis 30. Juni) zu erreichen, „ist durchaus realistisch“.

Für die Fortführungsentscheidung in kommunaler Trägerschaft zählt ausschließlich das operative Halbjahresergebnis der Kliniken gGmbH und der Service GmbH. Wirtschaftsprüfer der „PricewaterhouseCoopers“ werden dazu eine belastbare Bewertung erstellen. Beratung und Beschlussfassung dazu sind in der Kreistagssitzung am 27. Juli in Schwarzach vorgesehen. ms

