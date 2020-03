Geschichten als Hilfe für das Leben

Wenn man weg ist, ist man weg: Mein Vater hat das oft gesagt. Für ihn war klar: Nach dem Tod,da ist nichts mehr. Kein ewiges Leben, kein Gott, keine Auferstehung. „Ich bin Realist, ich sehe das nüchtern“, hat er dazu ergänzt. In dieser Nüchternheit glaubt er auch an das Gesetz des Stärkeren und das Geld die Welt regiert. Und jeder sich selbst der Nächste ist.

Ich frage mich: Wie kann man einerseits so negativ über das Leben und den Menschen denken? Und dann anderseits Kinder zum Leben verurteilen? Zu einem Leben ohne Hoffnung, ohne Glauben und auch ohne Liebe. Denn nüchtern betrachtet, ganz realistisch, sind die Menschen in diesem Entwurf von Welt und Leben nicht liebenswert.

Was haben Sie Ihren Kindern beigebracht über das Leben? Und das Sterben? Und denken Sie, dass Ihre Kinder damit gut leben und gut sterben können?

„Redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören!“: Die Bibel rät das im Epheserbrief (Eph4,29). Ich finde, das ist ein guter Rat: Für Eltern, für Lehrer, für Pfarrerinnen, Trainer, Politikerinnen, Vorgesetzte, Erzieherinnen, für jeden. Reden, was gut ist, was Segen bringt, was zum Leben hilft, was heilen hilft.

Darum ist mir die Bibel so wichtig: Weil ich in ihr Geschichten finde, die mir zum Leben helfen . Weil ich von ihr selten gewordene Wörter lerne, wie Güte und Ehrfurcht. Weil sie von Gott erzählt, der einsteht für das Gute, Wahre und Schöne. Weil sie dem Gesetz des Stärkeren wehrt.

Heinrich Böll hat einmal gesagt: „Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab: für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache, und mehr noch als Raum gab es für sie Liebe, für die, die der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen.

Ich empfehle es der Nachdenklichkeit und der Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte.“

Ich möchte in einer solchen Welt nicht leben. Ich kann mit dem, was ich daheim gelernt habe, nicht leben. Ob mein Bruder es konnte? Letztes Jahr ist er gestorben. Ich weiß nicht, wie mein Vater als Realist, ganz nüchtern, an seinem Grab stehen konnte.

Mir hilft der Gedanke, dass mein Bruder jetzt aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Dass da einer ist, der ihn in Liebe empfängt. Und der alles gut macht. Auch an diesem Sonntag werden wir keinen Gottesdienst feiern können, wie wir es gewohnt sind. Vielleicht suchen Sie trotzdem das Wort der Bibel. Und finden etwas Gutes für sich aus dem Predigttext: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“(Hebr13,14) Etwas Gutes, das zum Leben hilft.

Julia Ehret, Evangelische Kirchengemeinde Buch

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020