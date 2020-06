Geschädigter wird gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis.Eine 53-jährige Autofahrerin fuhr am Freitagkurz vor 9 Uhr mit ihrem silberfarbenen VW Golf gegen einen geparkten, ebenfalls silbernen, VW Passat. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Bahnhofs Mosbach in der Eisenbahnstraße. Die aus Aschaf-fenburg stammende Fahrerin kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, parkte ihren PKW ebenfalls auf dem Parkplatz und entfernte sich zunächst zu Fuß. Ein Zeuge teilte seine Beobachtung der Polizei mit. Als die Beamten eintrafen war der Geschädigte nicht mehr vor Ort. Der Zeuge hatte sich nur das Kennzeichen der Unfallverursacherin gemerkt. Der Besitzer des VW Passat, der an der linken Heckseite beschädigt wurde, sollte sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.06.2020