Geringer Anstieg an Meldungen legt eine hohe Dunkelziffer nahe

Neckar-Odenwald-Kreis.Kinderschutz gestaltet sich in Zeiten von Corona schwieriger denn je. Weiterhin ist man auch im Neckar-Odenwald-Kreis von einem Regelbetrieb der Kindertagesstätten und Schulen noch weit entfernt. Vermehrte Betreuungszeiten, die hohen Anforderungen oder auch Überforderungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Existenzängste sowie soziale Isolation führen zu Spannungen im Alltag mancher Kinder. Eine Zunahme häuslicher Gewalt und ein erhöhtes Risiko von Kindeswohlgefährdungen wurden und werden von Fachleuten erwartet und in manchen Bereichen auch bestätigt.

Der relativ geringe Anstieg an Meldungen von Kindeswohlgefährdungen im Kreis legt nach Einschätzung der Beratungsstelle für Kinderschutz beim Landratsamt eine hohe Dunkelziffer nahe. Institutionen wie Kindertagesstätten und Schulen, die sich sonst in einer Vielzahl von Fällen an die Beratungsstelle für Kinderschutz wenden, um anonymisiert Beratungen zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen durchzuführen, können dies aktuell nicht tun, da sie einen großen Teil der Kinder gar nicht mehr sehen.

Große Verantwortung

So wird dem Gesundheitswesen und hier allen voran den Kinderärzten eine große Verantwortung im Kinderschutz zugeschrieben, denn es ist zu erwarten, dass hier nach wie vor Kinder aufgrund von Erkrankungen, aber auch den Früherkennungsuntersuchungen und Impfungen vorstellig werden.

Sprechstunde

Um beispielsweise Kinderärzte in Zeiten der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden großen Verantwortung im Kinderschutz noch besser unterstützen zu können, hat die Beratungsstelle für Kinderschutz ab Donnerstag, 28. Mai, an zwei Tagen in der Woche eine Sprechstunde für Mitarbeiter im Gesundheitswesen eingerichtet. Dienstags zwischen 9 und 10 Uhr und donnerstags zwischen 14 und 15 Uhr können sich Ärzte, aber auch Therapeuten, Logopäden und sonstige im Gesundheitswesen tätige Personen unter der Telefonnummer 06261/84-2077 an erfahrene Fachkräfte der Beratungsstelle wenden, um unmittelbar eine anonyme Fachberatung durchzuführen. Selbstverständlich stehen die Fachkräfte auch außerhalb der genannten Telefonzeiten für Anfragen zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.05.2020