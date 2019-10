Gerd Kannegieser in der Roedderhalle

Schefflenz.Seit 30 Jahren zieht Gerd Kannegieser von Bühne zu Bühne. Seit 30 Jahren sucht der Vollblutkabarettist die Nähe zu seinem Publikum und seit 30 Jahren vermeidet er deshalb die großen Auftritte im Fernsehen.

Wer ihn sehen und erleben will, der muss das hautnah tun und seine Aufführungen besuchen – wie am Freitag, 18. Oktober, in der Roedderhalle in Schefflenz. Bereuen wird das hinterher niemand, denn der unberechenbare Knuffelmacho aus dem Pfälzer Wald sorgt wie immer für gute Stimmung.

Dabei kokettiert der Stammtischphilosoph damit, als Comedian zu gelten, der für vordergründige Lacher sorgt. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Roedderhalle. Karten sind an der Abendkasse erhältlich oder im Vorverkauf bei: Volksbank Mosbach, Zweigstelle Oberschefflenz; Drogerie Sommer, Oberschefflenz; Tankstelle und Kfz-Service Kirchknopf, Oberschefflenz; Jörg Nagel, Akazienstraße 8, Oberschefflenz, Telefon 06293/8126 oder 0152/28460348.

